A-Lin新歌《一個人》上線 安以軒睽違10年復出演MV

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CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

A-Lin繼出道20週年演唱會主題曲《繞路》創下亮眼成績後，再推出全新單曲《一個人》，於6月12日數位上架。歌曲描繪在人群中獨自承受情緒、習慣逞強的心境，希望陪伴每一位把脆弱藏在心底的人。除了將擔任第37屆金曲獎主持人，A-Lin也以《幸福在歌唱》入圍金曲獎年度歌曲及台北電影獎最佳原創電影歌曲獎，可說好消息不斷。

《一個人》由金曲歌后戴佩妮創作，合作契機來自一次機場巧遇。當時A-Lin與戴佩妮在轉機時遇上班機延誤，兩人徹夜等待期間聊起合作心願，戴佩妮隨後分享珍藏已久的作品，讓A-Lin一聽便深受感動，促成這次合作。歌曲描寫曖昧關係中的猜測與拉扯，也呈現許多女性習慣獨自承受情緒的真實樣貌。

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A-Lin表示，許多女性對歌曲中的情感狀態都能感同身受，習慣一個人面對、忍耐與消化情緒，因此希望將這首歌獻給所有「Women（我們）」。製作部分則再度找來曾助她奪下金曲歌后的Fergus與Derrick共同操刀，延續細膩且具有情感張力的音樂風格。

MV集結金獎團隊打造，由林書宇執導、余靜萍掌鏡。拍攝當天恰逢金曲獎入圍名單公布，林書宇與A-Lin雙雙獲得提名，讓現場氣氛格外熱烈。導演透過劇情反轉與細膩敘事，搭配余靜萍充滿溫度的影像風格，呈現女性溫柔卻堅韌的內在力量。

MV最大亮點之一，是邀請安以軒擔任女主角。這也是安以軒睽違近10年再度現身螢光幕前。原來她與A-Lin透過已故藝人安鈞璨介紹認識超過15年，兩人一路相互扶持、見證彼此人生不同階段，因此安以軒特別選擇以《一個人》作為回歸螢光幕的作品。

安以軒透露，首次聽到《一個人》Demo時便感動落淚，希望透過影像呈現每個人都曾經歷過的孤單時刻。雖然久未演出，一度擔心難以進入角色，但正式開拍後迅速投入情緒，展現深厚演技。拍攝期間，好姐妹夏于喬也特地到場探班並協助對戲，讓拍攝過程更加順利。

其中一幕由余靜萍安排A-Lin與安以軒隔著透明玻璃對嘴拍攝，兩人的身影彼此交疊，象徵不同個體在同一個世界中看見彼此。當兩人透過眼神交流傳遞情感時，真摯自然的表現也讓現場工作人員深受感動，為《一個人》增添更多女性情誼與生命故事的層次。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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