A-Lin昔「飯店唱歌」被投訴！網笑爛：沒有投幣

歌手A-Lin去（2025）年在台東跨年台上即興唱出，「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven～」瞬間引起全場大笑，還成為網路熱哏，相關影片持續在網路延燒。有許多網友挖出昔日各種A-Lin的搞笑影片，其中一段是之前防疫隔離時，她在飯店房間哼唱的直播片段，引發網友熱議。





A-Lin昔「飯店房間唱歌」被投訴！網友翻舊片笑瘋：應該是沒有投幣

A-Lin昔日在飯店唱歌，竟然接到投訴電話。（圖／翻攝自 Threads ＠alinfans_my）

有網友近日在Threads發出A-Lin在飯店唱歌的直播片段，她當時因為疫情爆發入住防疫旅館，只見她戴著耳機、外放音樂並跟著音樂小聲哼唱，不料唱沒幾句音樂剛停，就接到飯店投訴電話。她接起電話「喂～」了一聲，隨後便表示抱歉「蛤，哦不好意思，好好、不好意思，謝謝」，掛斷後對著鏡頭比出噓的手勢以後，便忍不住噴笑，「太大聲、被投訴，我的老天啊，真是不好意思、唉呦威呀」，讓粉絲至今重看一遍時，還是會被A-Lin的搞笑反應逗笑。









A-Lin（右）在台東跨年的玩笑巧妙對上這個直播，網友笑虧「應該是沒有投幣的關係」。（圖／翻攝自 Threads ＠alinfans_my、IG @A-Lin）

實際上，A-Lin當時僅是坐在桌前輕輕跟唱，甚至還避開某些高音部分，也壓低聲音，卻還是驚擾到隔壁房客。因為跨年晚會那天A-Lin即興唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven～」，還發現台下觀眾沒有「投幣」，就笑著對觀眾說，「不好意思你有沒有投幣？先去換零錢，要記得投20塊喔」，底下湧入大量網友開玩笑表示「應該是沒有投幣的關係」、「她如果住我隔壁，是我會被投訴，我會一直大喊安口」、「隔壁的知道以後應該會後悔吧」、「我覺得隔壁應該以為是在放歌」、「矮～金曲歌后的歌聲太有穿透力惹」。









