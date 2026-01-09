A-Lin是原住民所以能合法穿皮草？網怒轟：根本種族歧視

記者林宜君／台北報導

近期，原住民女星A-Lin在台東跨年晚會上穿著皮草表演，造型時尚卻引發網友熱議。（圖／翻攝自TikTok）

近期，原住民女星A-Lin在台東跨年晚會上穿著皮草表演，造型時尚卻引發網友熱議。有粉絲直呼：「她穿毛皮真的很有氣場！」不過也有人提出疑問：「因為她是原住民，所以穿狐狸毛就不算剝削動物嗎？」話題迅速在網路延燒。對此，有網友更直接指出，「其實你們就是在歧視原住民，什麼『原住民穿貂皮大衣很正常』的說法本身就是歧視！」不少網友認為，A-Lin的文化背景和原住民傳統狩獵習俗，與工業化剝削動物的概念完全不同，不該被單純套上剝削標籤。

網友在社群平台上分成兩派討論。一派支持A-Lin的文化背景，認為「原住民傳統狩獵與尊重自然不同於工業化剝削」，另一派則認為「無論如何，狐狸毛仍然是毛皮，穿動物皮還是很衝擊動物權益」，引發熱烈留言討論。時尚媒體評論則指出，A-Lin的造型在設計上非常亮眼，搭配大地色系與原住民元素，完美呈現力量感，但同時提醒，公開穿毛皮仍可能引起動保團體與社群爭議。目前，A-Lin尚未針對爭議進一步公開回應，但這起事件已經在社群平台累積大量討論與分享，也讓「文化傳承與動物保護界線」以及「原住民歧視問題」再次成為熱議焦點。

