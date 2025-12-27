A-Lin母愛噴發大潰堤！只能怪他「為什麼總要讓我哭」

【緯來新聞網】A-Lin替電影《陽光女子合唱團》獻唱主題曲〈幸福在歌唱〉，也是自同導演林孝謙破億票房《比悲傷更悲傷的故事》主題曲〈有一種悲傷〉到影集版的〈最悲傷的事〉，到現在〈幸福在歌唱〉。錄音前，A-Lin還未看過完整電影，僅先看片段畫面，就讓感動潰堤，「為什麼孝謙導演總是要讓我哭呢」！

A-Lin被電影感動。（圖／众悅娛樂提供）

〈幸福在歌唱〉由導演林孝謙填詞，製作人陳建騏以「悲傷故事裡的溫暖力量」作為歌曲的主軸核心，他形容在音域橫跨16度，配唱的時候必須仔細處理每個音符的共鳴，在真假音中選擇最適切的情感表達。回想起這一次的合作，面對A-Lin如此成熟的歌手，他扮演類似導演的角色，在音樂裡建構舞台，訴說故事，然後讓歌手盡情揮灑，「非常多的時候，在A-Lin唱完一段歌之後，我還沒開口，她就搶先講出『可以調整』、『可以更好的口氣』，而且和我的想法完全吻合」。



電影裡，母親希望透過聲音讓女兒在記憶中保存她的愛，而同樣身為女兒也是母親的 A-Lin，對於片中母親的情感更是感同身受。在面對日常與家人的相處，A-Lin感性說：「關於記憶和愛其實不用刻意去記住什麼，當你感受到幸福的每一刻的相處，自然就永遠在記憶深處。」



錄音完成，A-Lin才有機會看完整部電影，「我當時都還不知道導演會把這首歌放在電影的哪個位置，沒想到這首歌串連整部電影的情節，當我從頭看到尾看完電影，我覺得導演很用心，這部電影很感人，〈幸福在歌唱〉是一首很溫暖的歌，一種遺憾中選擇成全，充滿無私的愛」。〈幸福在歌唱〉12月26日數位上架

