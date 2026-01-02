A-Lin沒在怕！台上預約「每年跨年」 喊話縣長：麻煩預算的部分…
娛樂中心／朱祖儀報導
為了迎接2026年，不少民眾跑到各縣市舉辦的跨年晚會狂歡，討論度最高的是台東縣跨年，尤其歌后A-Lin在台上展現超強的主持功力，金句連發讓台下觀眾全都笑翻。其中一段，A-Lin向眾人預約之後的跨年，還轉頭向台東縣長饒慶鈴討預算，更讓萬人笑翻，直喊「太敢講了！」
A-Lin在台東跨年晚會演唱多首經典歌曲，和台下歌迷一起大合唱，現場宛如變成超大KTV。不僅如此，她還一度化身主持人，並和全場觀眾預定之後的跨年活動，「如果我們每一年都有這樣的跨年，你們都會來嗎？」台下眾人高喊「會！」沒想到A-Lin就立即在台上喊話，「麻煩縣長…今年預算的部分。」
有網友特別將這段拍下來，笑說「A-Lin真的很會講，麻煩今年預算的部分。」其他人看到也表示，「阿妹還在那ya～愛死」、「毫不避諱為群眾爭取福利，A-Lin好榜樣」、「明年如果還會辦且同陣容，台東真的會擠爆」、「預算要再送啊！加好加滿」、「真的要笑死。」
A-Lin可愛表現不只如此，有歌迷在台下點歌，她順口唱起〈那魯灣情歌〉，張惠妹本想拿起麥克風一起合唱，沒想到，A-Lin接著唱出，「那魯two、那魯three...那魯Seven Eleven！」讓眾人瞬間笑翻，不少網友也被洗腦。而原唱于立成則在IG發文笑稱「雖然我不知道她是不是因為聽到這首歌，但竟然有人提起，那我的版稅是不是可以借她多出一些。」
