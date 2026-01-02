A-Lin洗腦神曲原唱是他！20年前唱出「那魯one那魯two」 網友瘋朝聖

A-Lin在台東跨年晚會神改編《那魯灣情歌》，洗腦旋律讓網友印象深刻。台東縣政府提供



台東跨年晚會最多高達28萬人收看，被封「全台最頂」，由天后張惠妹領銜，找來A-Lin、玖壹壹、范曉萱戴愛玲等堅強陣容。其中A-Lin接受點播時即興改編《那魯灣情歌》，唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven」讓網友笑翻，有人挖出其實在2005年「大山」于立成（古勒勒．瑪達拉俄）的《一家人》中就唱過。

張惠妹領銜在台東唱跨年，被封為全台最頂。台東縣政府提供

台東跨年晚會現場，A-Lin金句連發，歌迷點歌時，她在台上改編《那魯灣情歌》，先是唱出「那魯one」，張惠妹拿起麥克風要合唱時，A-Lin卻唱出「那魯two、那魯three、那魯Seven Eleven」，讓全場樂歪，洗腦旋律更在網路上掀起討論。

有網友發現，原住民歌手于立成（古勒勒．瑪達拉俄）2005年發行的專輯中，《一家人》歌詞就有「那魯one、那魯two，那魯three four five，一起高聲唱，快樂似天堂」，腦洞大開的歌詞令人噴飯。

「原唱」曝光後，網友湧入《一家人》的YouTube頁面留言，「被A-Lin叫過來聽，朝聖」、「還以為是A-Lin即興唱的，原來真的有這首歌」、「大山的聲音真的好乾淨好美」。

