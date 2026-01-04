A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」

記者林宜君／台北報導

金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！（圖／翻攝自A-Lin IG）

金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。金曲歌后A-Lin在台東跨年舞台上，不僅演唱多首經典歌曲，更自帶搞笑基因，不時與觀眾互動，被網友封為「2026流量女王」。A-Lin的爸媽也相當幽默，去年在台北小巨蛋演唱會的安可橋段，突然上台力挺女兒演出，讓A-Lin 笑問：「你們上來要幹嘛？不可能唱歌吧！」

廣告 廣告

A-Lin的爸媽也相當幽默，去年在台北小巨蛋演唱會的安可橋段，突然上台力挺女兒演出，讓A-Lin 笑問：「你們上來要幹嘛？不可能唱歌吧！」（圖／翻攝自A-Lin IG）

黃爸爸、黃媽媽坦言自己也是被cue上台，完全沒有準備，黃爸爸還自嘲：「我剛喝兩杯能量飲料，喝不夠。」一家人在舞台上合唱張惠妹的〈一想到你呀〉，全場笑聲連連。A-Lin甚至調侃爸媽恩愛互動，說：「不想破壞你們談戀愛，不會真的要有弟弟妹妹了吧？媽媽昨天說要回去『打針』。」

A-Lin在台東跨年演出中身兼「助理主持人」，控場、帶動氣氛不手軟，台上金句不斷。（圖／翻攝自A-Lin IG）

除了與爸媽的逗趣互動，A-Lin在台東跨年演出中身兼「助理主持人」，控場、帶動氣氛不手軟，台上金句不斷，網友們紛紛留言：「之後想去看A-Lin演唱會」、「經過這次台東跨年，被A-Lin圈粉了」、「只要是A-Lin就給讚」。這次演出除了展現 A-Lin 天生好歌喉，也顯現她的幽默感與親和力，演唱會不僅讓歌迷享受音樂，更收穫滿滿笑聲，成為社群熱議話題。

更多三立新聞網報導

司曉迪公開男神床技！第一名是他 網笑：只有他好棒棒 最後一名哭死

曹西平遺願恐落空！一句立遺囑也沒用惹怒全網 網嗆：血緣不等於付出

Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？

于朦朧生前遭囚禁小黑屋曝光！全網炸裂：娛樂圈黑箱太可怕 繼續禁娛

