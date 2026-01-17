A-Lin爆婚變黃甘霖！失控痛哭喊「抱歉曾那麼愛你」 畫面遭全網瘋傳

記者趙浩雲／台北報導

A-Lin日前被週刊爆料，與結婚19年、大8歲的球星老公黃甘霖再度傳出婚變消息，婚姻狀況引發外界關注。巧合的是，她近日在節目中與林宥嘉合唱順子的經典歌曲《I'm Sorry》，演唱過程情緒潰堤，事後更坦言「哭了很多次」，相關畫面曝光後，再度掀起粉絲討論。

A-Lin近日登上陸綜《聲生不息·華流季》，與林宥嘉攜手演繹《I'm Sorry》，兩人以細膩層次詮釋歌曲中的遺憾與釋懷，讓現場觀眾相當動容。A-Lin受訪時坦言，這首歌讓她想起許多感情中的過往，「這首歌其實有一種對於過去的感受，你知道愛情嘛，總會有難過的時候。」

主持人也在節目中爆料，A-Lin早在飛機上第一次聽到歌曲DEMO時，就忍不住落淚。對此，她也大方承認，在準備這次合作的過程中確實哭了不少次，「就是一種很釋懷的感覺，好像在跟對方說抱歉，我曾經那麼愛你。」

A-Lin表示，林宥嘉加入後，讓整首歌的情緒更加濃厚，「他的聲音會讓感傷再多加一些，我相信大家聽到應該也會跟我一樣，很難過、很痛。」兩人的合唱被不少網友形容是「神仙組合」，也成為節目中最受矚目的演出之一。

演出播出後，A-Lin也在微博轉發影片，並有感而發寫下：「我想有的時候，說一聲I'm sorry比我愛你有用。」短短一句話，卻引發粉絲無限聯想，也讓這段舞台演出多了一層耐人尋味的情感溫度。

