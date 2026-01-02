A-Lin版《娜魯灣情歌》瘋傳 7-11曬「那魯灣門市」網笑翻：改門市鈴聲！

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台東跨年晚會《東！帶我走》由張惠妹號召10組歌王歌后級好友共襄盛舉，精彩演出被讚「全台最強」，其中A-Lin在演出中金句不斷，在即興演唱《娜魯灣情歌》唱出「娜魯one 娜魯two 娜魯711」片段隨即遭到網友封傳，對此，7-11官方小編也在社群中貼出「7-ELEVEN 那魯灣門市」回應。

A-Lin在跨年晚會中聽到歌迷點歌後即興演唱《娜魯灣情歌》，「娜魯one 娜魯two 娜魯711」，讓一旁的張惠妹露出困惑的表情，而現場的歌迷則嗨翻狂笑。

片段也隨即在網路中遭到瘋傳，不少網友直呼「洗腦了我一整天」、「以後歌手上台唱歌，要先做酒測」、「7-11總公司，準備買入娜魯灣7-11版權」等。

而7-11官方小編也在Threads平台上曬出「7-ELEVEN 那魯灣門市」並笑說「那魯 one 那魯 two 那魯灣 的 seven eleven」，讓不少人笑說「開門音樂要改A-Lin版本的吧」、「是在這邊投20元嗎」、「seven趕快去找A-Lin代言」、「這家門市可以改用這首了！」、「麻煩找A Lin代言！」、「7-ELEVEN 那魯灣門市 新北市烏來區溫泉街80號」。

