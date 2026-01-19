A-Lin登大巨蛋再唱神曲！改編「喬山one」嗨翻全場 感動合體戴資穎

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

喬山健康科技迎來50週年昨（18）日於台北大巨蛋舉辦別開生面《喬山50感恩慈善演唱會》，締造紀錄，成為第一場由企業在大巨蛋舉辦的超大型演唱會。由下週即將大婚的陳漢典與Lulu黃路梓茵CP檔攜手主持，日本療癒歌姬夏川里美領銜開唱揭開序幕，接續集結告五人、玖壹壹、盧廣仲輪番上陣，並由周興哲接棒跨世代情歌主線，而於東跨後再登巨型舞台的「天生歌姬 」A-Lin 坐鎮全場情緒核心，最後由「情歌王子」張信哲（Jeff）壓軸登場。

廣告 廣告

A-Lin登《喬山50感恩慈善演唱會》。（圖／喬山健康科技提供）

在管弦樂團的伴奏下，夏川里美娓娓唱出生涯名曲 〈涙そうそう〉（淚光閃閃）揭開序幕。緊接登場的告五人、玖壹壹將大巨蛋變成巨型派對現場，全場站起來跟著跳，能量值直接拉滿。節奏收放之間，盧廣仲登台演唱〈刻在我心底的名字〉、〈我愛你〉、〈早安，晨之美！〉、〈太陽與地球〉等，用最真誠的聲音讓全場自動降噪，情緒在大巨蛋裡慢慢回溫。周興哲再接手情歌主線，以〈你，好不好〉、〈怎麼了〉、〈想念你想我〉唱進不同世代的記憶裡。

夏川里美娓娓唱出生涯名曲 〈涙そうそう〉（淚光閃閃）揭開序幕。（圖／喬山健康科技提供）

隨後，A-Lin登台演唱〈Romadiw〉、〈大大的擁抱〉震撼開場，緊接〈失戀無罪〉、〈有一種悲傷〉。有趣的是，主持人跟A-Lin重現近期「娜魯One」旋風，在Rap起「喬山帶我走」時，A-Lin串進「娜魯灣喬山」，更唱起「喬山one」、「喬山two」、「喬山seven eleven」掀起全場高潮。此外，二度站上大巨蛋舞台的她相當開心、興奮，「希望很快可以在大巨蛋辦自己的個唱！」又感性說：「感恩粉絲20年的支持，希望不管在哪一站，大家都可以一如既往細細品味A-Lin的每個作品。」昨羽球世界冠軍戴資穎也親臨現場觀賞，並與A-Lin會後合照，學生時期也是羽球校隊的A-Lin看到小戴直呼，「很感動！」讚她是「世界之光！」

當晚演唱會壓軸為「情歌王子」張信哲。（圖／喬山健康科技提供）

壓軸時刻交到「情歌王子」張信哲手中，大山大海演唱〈信仰〉，並全程帶band，除演唱新歌〈屬於我們的故事〉，更選唱生涯高峰金曲〈過火〉及〈愛如潮水〉，全場徹底失守大合唱，而這不只是睽違台灣舞台3年的他驚喜再現，更首度站上台北大巨蛋舞台，也被外界視為替全新巡演提前暖身、埋下重要伏筆的一夜。





更多FTNN新聞網報導

A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻

i-dle 3月台北大巨蛋開唱！「演唱會門票3階段售票」 開賣時間曝光

首登台北大巨蛋開唱日本藝人！ONE OK ROCK 4月來台開唱 「門票開賣時間看這裡」

