A-Lin登大巨蛋再玩「娜魯One」 驚喜合體球后戴資穎

A-Lin於台東跨年後登大巨蛋開唱。（圖／喬山健康科技提供）





喬山健康科技迎來50週年，18日於臺北大巨蛋舉辦感恩慈善演唱會，由即將大婚的陳漢典與Lulu夫妻攜手主持，日本療癒歌姬夏川里美領銜開唱揭開序幕，接續集結告五人、玖壹壹、盧廣仲、周興哲輪番上陣，而「天生歌姬」A-Lin於台東跨年後再開唱，最後由張信哲（Jeff）擔任壓軸登場。

陳漢典與Lulu夫妻攜手主持。（圖／喬山健康科技提供）

夏川里美一開場就以生涯名曲 〈涙そうそう〉（淚光閃閃）揭開序幕，接著彈奏三味線唱著〈島唄〉拉開整場序幕，更以中日文交錯演唱鄧麗君（Teresa Teng）〈時の流れに身をまかせ〉（我只在乎你），純淨而溫柔的歌聲在大巨蛋空間中緩緩擴散。

夏川里美也以字正腔圓的中文和台語跟大家打招呼，一句「搭給厚」（台語：大家好），讓全場讚嘆不已，夏川則表示自己來台灣很多次了，所以也有特別在進修中文，還加碼一句台語「呷飽沒」，又自問自答說：「還沒有！」讓全場笑翻。

夏川里美以字正腔圓的中文和台語打招呼。（圖／喬山健康科技提供）

緊接登場的告五人，一連帶來〈給你一瓶魔法藥水〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉、〈黑夜狂奔〉，當熟悉旋律一響起，全場手機燈海瞬間亮起，萬人合唱聲浪幾乎蓋過音響，成為年輕世代共鳴最強的一段。

告五人登場掀起大合唱。（圖／喬山健康科技提供）

玖壹壹一接手舞台，就大喊：「我們也是台中來的！」博得全場歡呼，〈來個蹦蹦〉、〈派對俠〉、〈9453〉、〈一生只督你一人〉接連丟出，在唱〈做你的格〉時，洋蔥踩器材唱歌、健志登上跑步機開跑，引起全場驚呼！而在演唱〈明天再擱來〉時，春風率隊下台互動，大巨蛋瞬間變成巨型派對現場，全場站起來跟著跳，能量值直接拉滿。

玖壹壹嗨翻大巨蛋。（圖／喬山健康科技提供）

盧廣仲登台演唱〈刻在我心底的名字〉、〈我愛你〉、〈早安，晨之美！〉、〈太陽與地球〉等，沒有多餘鋪陳，卻用最真誠的聲音讓全場自動降噪，情緒在大巨蛋裡慢慢回溫。緊接周興哲接手情歌主線，以〈你，好不好〉、〈怎麼了〉、〈想念你想我〉唱進不同世代的記憶裡，現場手機燈海再度亮起，也再次驗證他多首破億金曲的全民影響力。

盧廣仲、周興哲接力登台。（圖／喬山健康科技提供）

A-Lin隨後登台演唱〈Romadiw〉、〈大大的擁抱〉開場，緊接〈失戀無罪〉、〈有一種悲傷〉，聲線一拉開，整座大巨蛋彷彿被吸進她的情緒裡，深深蘊含在心中。有趣的是，主持人跟A-Lin重現近期「娜魯One」旋風，在Rap起「喬山帶我走」時，A-Lin串進「娜魯灣喬山」，更唱起「喬山one」、「喬山two」⋯「喬山seven eleven」掀起全場高潮。

A-Lin二度站上大巨蛋舞台。（圖／喬山健康科技提供）

此外，A-Lin二度站上大巨蛋舞台相當開心、興奮，「希望很快可以在大巨蛋辦自己的個唱！」又感性說：「感恩粉絲20年的支持，希望不管在哪一站，大家都可以一如既往細細品味A-Lin的每個作品。」昨羽球世界冠軍戴資穎也親臨現場觀賞，並與A-Lin會後合照，學生時期也是羽球校隊的A-Lin看到小戴直呼「很感動」，讚她是「世界之光」！

壓軸時刻交到張信哲手中，演唱〈信仰〉並全程帶band，除演唱新歌〈屬於我們的故事〉，更選唱生涯高峰金曲〈過火〉及〈愛如潮水〉，掀起全場大合唱，而這不只是睽違台灣舞台3年的他驚喜再現，更首度站上臺北大巨蛋舞台，也被外界視為替全新巡演提前暖身、埋下重要伏筆的一夜。

張信哲壓軸登場。（圖／喬山健康科技提供）

