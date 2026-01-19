A-Lin登大巨蛋嗨唱！再驚喜改編「娜魯灣」

喬山科技在大巨蛋舉辦50週年感恩演唱會。（圖／東森新聞）





喬山健康科技昨（18）晚間，在大巨蛋舉行感恩演唱會，現場卡司眾星雲集，比跨年晚會還精彩，包含天團玖壹壹、告五人，還有創作才子盧廣仲，以及情歌王子周興哲和張信哲，歌星加上場地器材，整場要價逼近5千萬元，金曲歌后A-Lin也開心嗨唱，更重現「娜魯灣」經典歌！

歌手 A-Lin 「What's Up?"：And I say，hey hey hey hey，I said hey，what's going on?。」

天生歌姬A-Lin一開口實力絕對有，連唱多首經典好歌，還跟主持界的新婚夫妻，陳漢典和LULU，在台上重現哪魯灣吐水。

歌手A-Linvs主持人 LULU.陳漢典：「喬山ONE 喬山TWO，喬山THREE FOUR FIVE，喬山7-11，我今天真的沒有喝酒，大概只有兩口而已。」

A-Lin手比著六說只喝兩口，誰相信啦，A-Lin實在太可愛，讓現場歡笑聲不斷，但更搞笑的還有他們。

饒舌天團玖壹壹 〈做你的格〉：「不管是啥物代誌，有我佇遮攏沒啥，就算是社會擱較大。」

饒舌天團911踩著飛輪又在跑步機上，大唱又大跳真的很強。

歌手張信哲〈愛如潮水〉：「我再也不願見你在深夜裡買醉，不願別的男人見識你的嫵媚，你該知道這樣會讓我心碎。」

就連情歌王子張信哲都出席，現場歌迷粉絲直呼賺翻了，根據了解 ，金曲歌后A-Lin出演尾牙唱酬破300萬、張信哲300萬，天團告五人和玖壹壹兩團加起來一共300萬，還有盧廣仲、周興哲唱酬都破百萬，以及漢典、LULU婚前也不忘繼續賺，主持費也百萬，所有卡司加上場地器材，感恩晚會可能要價近5千萬元。

樂團告五人〈愛人錯過〉：「你媽沒有告訴你，撞到人要說對不起，本來今天好好的，愛人就錯過 愛人就錯過。」

喬山科技為了慶祝50周年生日不惜重本，奢豪卡司比跨年還要強，只有受邀的客戶、員工，以及企賓能進場，真的是羨煞不少人。



