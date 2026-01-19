A-Lin登大巨蛋改編「娜魯One」全場嗨炸 Lulu見夏川里美狂讚：卡哇伊
喬山健康科技迎來50週年，18日於臺北大巨蛋舉辦感恩慈善演唱會，而先前在台東跨年演唱會圈粉無數的A-Lin也受邀開唱，還重現近期「娜魯One」旋風，唱起「喬山one」、「喬山two」、「喬山seven eleven」，掀起全場高潮。
這場感恩慈善演唱會卡司陣容豪華，不僅邀來本週即將大婚的陳漢典、Lulu夫妻檔攜手主持，更集結夏川里美、告五人、玖壹壹、盧廣仲、周興哲、A-Lin 及張信哲輪番帶來精采演出。近期話題度相當高的A-Lin，在當晚演出中，一連帶來〈Romadiw〉、〈大大的擁抱〉、〈失戀無罪〉、〈有一種悲傷〉經典歌曲，聲線一拉開，整座大巨蛋彷彿被吸進她的情緒裡，深深蘊含在心中。
有趣的是，A-Lin更重現近期「娜魯One」旋風，在Rap起「喬山帶我走」時，A-Lin串進「娜魯灣喬山」，更唱起「喬山one」、「喬山two」、「喬山seven eleven」掀起全場高潮。二度站上大巨蛋舞台的她，興奮表示，「希望很快可以在大巨蛋辦自己的個唱！」並感性感謝粉絲20年的支持。而昨羽球世界冠軍戴資穎也親臨現場觀賞，並與A-Lin會後合照，學生時期也是羽球校隊的A-Lin直呼：「很感動！」並稱讚對方是世界之光。
而在演唱會一開場，由夏川里美唱出生涯名曲 〈涙そうそう〉（淚光閃閃）揭開序幕，她更以中日文交錯演唱鄧麗君〈時の流れに身をまかせ〉（我只在乎你），純淨而溫柔的歌聲在大巨蛋空間中緩緩擴散，現場瞬間靜到只剩呼吸聲，不少觀眾紅著眼眶聽完整段。
夏川里美也以字正腔圓的中文和台語跟大家打招呼，一句「搭給厚」（台語：大家好），讓全場讚嘆不已，她更用中文唸出：「謝謝喬山讓我有這個機會參加50週年Party！」主持人Lulu一見她就讚她：「卡哇伊！」又讚嘆她中文很好。夏川則表示自己來台灣很多次了，所以也有特別在進修中文，還加碼一句台語「呷飽沒」，又自問自答說：「還沒有！」笑翻全場。
緊接登場的告五人，一連帶來〈給你一瓶魔法藥水〉、〈我想要佔據你〉、〈愛人錯過〉、〈黑夜狂奔〉，當熟悉旋律一響起，全場手機燈海瞬間亮起，萬人合唱聲浪幾乎蓋過音響，成為年輕世代共鳴最強的一段。
緊接著玖壹壹一登場就大喊：「我們也是台中來的！」博得全場歡呼。並帶來〈來個蹦蹦〉、〈派對俠〉、〈9453〉、〈一生只督你一人〉演出。在唱〈做你的格〉時，洋蔥踩器材唱歌、健志登上跑步機開跑，引起全場驚呼，唱到〈明天再擱來〉時，春風率隊下台互動，大巨蛋瞬間變成巨型派對現場，全場站起來跟著跳，能量拉滿。
而盧廣仲則登台演唱〈刻在我心底的名字〉、〈我愛你〉、〈早安，晨之美！〉、〈太陽與地球〉等，沒有多餘鋪陳，卻用最真誠的聲音讓全場自動降噪，情緒在大巨蛋裡慢慢回溫。接著周興哲接手情歌主線，以招牌曲〈你，好不好〉、〈怎麼了〉、〈想念你想我〉唱進不同世代的記憶裡。第二度登大巨蛋演唱的他，直呼這麼大的舞台，唱起來格外過癮，笑說：「上癮了！」希望很快有機會重返大巨蛋，而他也在Lulu力拱下，清唱了一段成名曲〈以後別做朋友〉。
壓軸時刻則交到「情歌王子」張信哲手中，他帶來〈信仰〉、〈屬於我們的故事〉、〈過火〉及〈愛如潮水〉，讓全場跟著大合唱，而這不只是他睽違3年回到台灣舞台，更首度站上臺北大巨蛋舞台，也被外界視為替全新巡演提前暖身、埋下重要伏筆的一夜。
