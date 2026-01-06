A-Lin發文謝妹神「心還在台東」 釣出春風5字虧爆

A-Lin特別發文感謝張惠妹，沒想到玖壹壹成員春風留言讓網友都笑翻。（圖／翻攝自A-Lin、春風IG）





由張惠妹親自擔任總導演的台東跨年晚會，討論聲量居高不下，除了邀請重磅卡司天團玖壹壹、天后A-Lin等歌手開唱外，更意外誕生出許多「名場面」。對此，A-Lin也特別發文感謝張惠妹，沒想到卻被玖壹壹成員春風5字虧爆。

A-Lin在跨年舞台即興改編歌詞，「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven」，成為近期最紅的話題。除此之外，網友們還將她、張惠妹及戴愛玲3位實力派歌后稱為「烈酒女團」，就連Netflix都特別點名，「《Kpop獵魔女團》上榜後沒掉出去過就算了，2026甚至還往上爬回來⋯特別感謝台東烈酒女團。」

Netflix都特別點名「烈酒女團」。（圖／翻攝自Threads）

A-Lin也在社群平台曬出與張惠妹的合照致謝，「只有Mei姐的號召力才能讓跨年這麼精彩！大家一起說謝謝Mei神。」更謝謝台東縣政府及縣長饒慶鈴，直呼「心還在台東」，貼文也引來春風留言「姐還要喝嗎」，讓全場笑翻。



