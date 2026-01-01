A-Lin神改編「那魯one那魯two」！旋律超洗腦笑噴 網朝聖驚呼原唱是他

娛樂中心／施郁韻報導

金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，把跨年晚會當成個人演唱會，飆唱13首歌曲，就連女星A-Lin、戴愛玲都來了，網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」，A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin大唱諧音梗「那魯one那魯two」，讓張惠妹都驚呆網友也翻出這首歌的原唱，來自原民男歌手「大山」于立成（古勒勒．瑪達拉俄）。

在台東跨年晚會的即興互動橋段，12月31日下午就開喝的A-Lin超嗨，變成主持人金句連發，還有台下歌迷點歌，順口唱起《那魯灣情歌》，她先是唱出「那魯one」，張惠妹拿起麥克風蓄勢待發。沒想到，A-Lin接連唱出：「那魯two、那魯three...那魯Seven Eleven！」

廣告 廣告

A-Lin在台東跨年晚會一度化身主持人，接連唱出：「那魯two、那魯three...那魯Seven Eleven！」觀眾全笑翻。（圖／台東縣政府提供）

A-Lin還搞笑呼籲大家要換零錢，要換20元投幣，網友笑翻懷疑她小米酒不離身。該片段在社群平台瘋傳，不少網友被洗腦「那魯one、那魯two」的歌聲。

A-Lin一句「那魯one、那魯two、那魯three」，網友神出原唱人是于立成2005年歌曲《一家人》，歌詞內有「那魯one、那魯two，那魯three four five，一起高聲唱，快樂似天堂；那魯one、那魯two，那魯three four five，做朋友不難，因為我們都是一家人。」再度引起熱烈討論。

更多三立新聞網報導

張惠妹新年飆唱1.5hr「13首歌單一覽」 台東跨年封神網見總導演：難怪

《功夫》港星病逝享壽69歲！袁祥仁妻曝噩耗 賣周星馳「如來神掌」爆紅

小S看完阿妹演唱會累癱！搭車「睡到隱身」全被拍 萬人笑翻：用生命嗨

Lulu喬機車遭酸「你媽沒教嗎？」 釣出Lu媽神回笑翻

