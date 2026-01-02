A-Lin第一首破億神曲不是「失戀無罪」！這首才是真正怪物

記者林宜君／台北報導

A-Lin日前現身台東跨年晚會，不僅演唱實力備受肯定，台上與觀眾的互動也相當自然，演出片段在網路上流傳後，連帶讓她的經典歌曲再次被討論。（圖／翻攝自A-Lin IG）

A-Lin日前現身台東跨年晚會，不僅演唱實力備受肯定，台上與觀眾的互動也相當自然，演出片段在網路上流傳後，連帶讓她的經典歌曲再次被討論。多數歌迷直覺聯想到〈失戀無罪〉，但事實上，A-Lin首支在YouTube突破1億點閱的歌曲，並非這首KTV神曲。真正率先破億的是〈有一種悲傷〉。這首歌是電影《比悲傷更悲傷的故事》的主題曲，也曾入圍金馬獎最佳原創電影歌曲。A-Lin在2023年登上中國節目《乘風2023》初舞台時演唱此曲，以極具穿透力的嗓音與情緒層次，讓現場嘉賓蔡少芬聽到一臉震驚、下巴幾乎闔不起來，英皇娛樂總裁霍汶希也頻頻鼓掌。

A-Lin首支在YouTube突破1億點閱的歌曲，並非《失戀無罪》。（圖／翻攝自A-Lin IG）

隔年3月，該曲MV在YouTube正式突破1億觀看次數，寫下她音樂生涯的重要里程碑。回顧出道歷程，A-Lin大學時期曾參加多場歌唱比賽卻屢屢落敗，畢業後一度擔任駐唱歌手。1999年，她在南投為921地震受災孩童吟唱〈奇異恩典〉時，被前經紀人發掘，最終於2006年推出專輯《失戀無罪》，正式打開知名度，也讓「天生歌姬」的封號不脛而走。感情生活方面，A-Lin與前職棒選手黃甘霖結婚近20年，育有1女，家庭生活穩定幸福。外界常好奇，她明明擁有美滿人生，為何總能唱出極度悲傷的情緒。對此，A-Lin曾笑說，自己其實一開始想走唱跳歌手路線，但經紀人直言她「唱快歌還是讓人想哭」，才意外走出最適合自己的悲情歌姬風格。

