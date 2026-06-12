A-Lin罕揭感情脆弱面！安以軒驚喜現身 被她當場逼哭

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

A-Lin近來推出單曲〈一個人〉，唱出每個在人群裡安靜逞強的人，再次透過歌曲陪伴每個總是把脆弱藏起來的靈魂。MV請來暌違10年沒有在螢光幕前現身的安以軒擔任女主角，也揭開她與A-Lin超過15年的好交情。

安以軒擔任A-Lin新歌〈一個人〉MV女主角。（圖／索尼音樂提供）

單曲〈一個人〉的誕生源自一次意外的機場相遇，當時A-Lin與戴佩妮在同地轉機，卻碰上班機大延誤，兩人歷經一整夜的等待。過程中，A-Lin談起自己一直很期待有機會與戴佩妮合作，而這份期待也讓戴佩妮想起了一首珍藏已久的作品，當戴佩妮將歌曲分享給A-Lin後，A-Lin立刻被作品深深吸引，雙方一拍即合，也促成了〈一個人〉這次難得的合作。歌曲描寫一段介於友達以上、戀人未滿的情感狀態，在曖昧與猜測之間反覆拉扯，小心翼翼地揣摩另一個人的心意，慢慢揭開在感情裡最安靜的脆弱。A-Lin表示，這種情感狀態很多女人都有共感，習慣一個人、習慣忍耐、也習慣把情緒留給自己，因此希望將這首歌獻給所有的Women（我們）。

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A-Lin新歌〈一個人〉，與戴佩妮合作。（圖／索尼音樂提供）

〈一個人〉MV由睽違近10年沒在螢光幕前演出的安以軒擔任女主角，也讓大家發現A-Lin原來和安以軒是超級好朋友，原來兩人透過共同朋友安鈞璨介紹認識已經超過15年，兩人一拍即合，相知相惜，一路陪伴彼此走過人生不同階段。安以軒也表示，當初聽到〈一個人〉的Demo時，就被歌曲感動淚如雨下，也因此更希望這首歌能透過MV影像，把「每個人都曾經歷過一個人的時刻」的情境真實留下。

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