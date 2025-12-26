A-Lin罕見分享當媽媽心情！感同身受為電影《陽光女子合唱團》唱主題曲

記者鄭尹翔／台北報導

A-Lin演唱電影《陽光女子合唱團》主題曲。（圖／众悅娛樂提供）

金曲歌后 A-Lin 再度為電影獻聲，攜手金曲獎最佳製作人陳建騏與億萬票房導演林孝謙，為林孝謙執導、金馬影展觀眾票選排行榜第一名的電影《陽光女子合唱團》演唱幸福版主題曲〈幸福在歌唱〉，歌曲已於 12 月 26 日數位上架。

A-Lin演唱電影《陽光女子合唱團》主題曲。（圖／众悅娛樂提供）

〈幸福在歌唱〉是 A-Lin、陳建騏與林孝謙三人繼破億票房電影《比悲傷更悲傷的故事》主題曲〈有一種悲傷〉，以及影集版主題曲〈最悲傷的事〉後的第三度合作，堪稱「催淚神級組合」再度合體。這次卻從悲傷走向溫暖，以音樂唱出人情的厚度與希望。

廣告 廣告

錄音前，A-Lin 尚未看過完整電影，只先看了片中合唱團的片段畫面，就已深受感動。她帶著被角色與畫面觸動的情緒走進錄音室，很快進入歌曲狀態，錄音過程情緒潰堤，也讓她笑說：「為什麼孝謙導演總是要讓我哭呢！」

歌曲由導演林孝謙親自填詞，為電影量身打造，製作人陳建騏以「悲傷故事裡的溫暖力量」為核心，精細處理橫跨 16 度音域的情感層次，在真假音之間尋找最貼近角色的詮釋方式。吉他演奏則由董運昌老師擔任，如同器樂說書人般，從間奏開始娓娓道來，堆疊出堅毅前行的力量。

陳建騏也形容，面對如此成熟的歌手 A-Lin，自己更像是導演，在音樂中搭建舞台、訴說故事，讓歌手盡情揮灑。他透露，A-Lin常在唱完後主動提出調整方向，且與製作想法高度契合，展現絕佳默契。當 A-Lin 唱到最後一句「愛是道永恆的光 守護在你的身旁」時，林孝謙導演感性表示：「這首歌找到了它真正的樣子。」

電影中母親希望透過歌聲，讓女兒在記憶中保存愛的主題，也深深觸動同時身為女兒與母親的 A-Lin。她感性分享：「記憶和愛不用刻意去記住，當你感受到幸福的每一刻，自然就會留在心裡。」直到錄音完成後，她才完整觀賞電影，驚喜發現〈幸福在歌唱〉串連起全片情感，成為貫穿故事的重要靈魂。

由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮主演的電影《陽光女子合唱團》，將於 12 月 31 日全台上映，而 A-Lin 深情演唱的主題曲〈幸福在歌唱〉，也提前為電影點亮最溫柔的光。

更多三立新聞網報導

Ozone宣布全面休團！明年一月起暫時告別舞台 官方公佈原因

炎亞綸認了被鬼鬼排擠！不回訊息怕受傷害 友情生變冷靜期長達一年

炎亞綸回應幫家寧抹黑Andy事件！抖出是他介紹的 加入群組2分鐘急退出

炎亞綸認愛男友6年！想結婚遭拒原因曝光 已見過父母獲得認可

