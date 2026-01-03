A-Lin自曝初戀地址！屋主慘淪「唯一受災戶」 電話被打爆急發聲

娛樂中心／林昀萱報導

A-Lin在台東跨年晚會一度化身主持人，逗趣反應讓現場人笑翻。（圖／台東縣政府提供）

2026台東跨年晚會集結金曲天后張惠妹A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等大咖歌手，被網友封為「全台最強跨年晚會」，其中A-Lin在倒數前自爆初戀地點在「中正路52號」，讓這住址成為熱門地點，連房東都跳出來說話了。

A-Lin首次在家鄉台東唱跨年，和阿妹一起跨年倒數時，突然指著遠方自爆初戀史發生在「中正路52號」，透露在彩排時發現「欸，我第一次談戀愛的地方，就是在那邊，然後第一次談戀愛的對象給我喝維士比在那邊」，更說一踏上這裡就有初戀的感覺，讓阿妹忍不住笑虧「在那邊的第幾棵樹」，與現場歌迷一起大聽八卦，也讓這個住址爆紅。

一名自稱是該地址房東的網友在社群平台Threads表示：「A-Lin沒事說什麼台東市中正路52號，害我電話被認識的記者們打爆了，林伯是房東⋯⋯」幽默發言讓萬名網友按讚，不少人留言稱他是「唯一受災戶」、「店名想好了叫做 A-Lin的初戀」、「你就老實說：那是不是前任？」「這個地址不開一間『初戀的味道』說不過去」、「阿伯很可疑」、「A-Lin的後勁好強，全台灣還在茫」。

