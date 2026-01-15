A-Lin與球星老公黃甘霖頻傳婚變 友人曝夫妻倆現況

A-Lin與球星老公黃甘霖頻傳婚變。(圖／中時資料照)

「天生歌姬」A-Lin與球星老公黃甘霖結婚19年，近年兩人鮮少同框，加上A-Lin奪下金曲歌后寶座時，並未特別感謝老公，婚變傳聞甚囂塵上，如今有知情人士表示兩人婚姻關係仍在，只是早已經「各過各的生活」。

根據《鏡週刊》報導，黃甘霖友人透露，A-Lin跟老公的婚姻關係仍在，礙於夫妻倆生活圈及朋友圈幾乎沒有交集，才會鮮少同進同出，像是黃甘霖目前擔任台鋼雄鷹隊外野兼跑壘教練，因為工作緣故長居在台南，A-Lin為了打拚演藝事業，生活重心幾乎都在台北，加上經常出國工作，夫妻倆聚少離多，加上生活型態不同，鮮少有機會一起露面。

知情人士指出A-Lin跟黃甘霖協議好「各過各的生活」。(圖／中時資料照)

此外，友人還指出A-Lin跟黃甘霖早就協議好「顧好自己和小孩就好」，許久前就已經開始「各過各的生活」，對於一度傳出A-Lin跟老公黃甘霖早就離婚，A-Lin經紀人駁斥傳聞，再度重申：「沒有這件事」。

A-Lin出道至今多年，成名曲包括《失戀無罪》、《有一種悲傷》等，加上人氣持續飆漲，儼然是新一代的天后，而她為出道20週年舉辦的《歌跡Journey》演唱會，雖然目前主要以在大陸巡演為主，不過傳出她屬意大巨蛋，工作人員也在接洽當中，雖然今年檔期已滿，不過傳出明年初有機會唱進大巨蛋，讓歌迷相當期待。

A-Lin傳出明年初有機會唱進大巨蛋。(圖／羅永銘攝)

