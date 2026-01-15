A-Lin與球星老公黃甘霖頻傳婚變 友人曝夫妻倆現況
「天生歌姬」A-Lin與球星老公黃甘霖結婚19年，近年兩人鮮少同框，加上A-Lin奪下金曲歌后寶座時，並未特別感謝老公，婚變傳聞甚囂塵上，如今有知情人士表示兩人婚姻關係仍在，只是早已經「各過各的生活」。
根據《鏡週刊》報導，黃甘霖友人透露，A-Lin跟老公的婚姻關係仍在，礙於夫妻倆生活圈及朋友圈幾乎沒有交集，才會鮮少同進同出，像是黃甘霖目前擔任台鋼雄鷹隊外野兼跑壘教練，因為工作緣故長居在台南，A-Lin為了打拚演藝事業，生活重心幾乎都在台北，加上經常出國工作，夫妻倆聚少離多，加上生活型態不同，鮮少有機會一起露面。
此外，友人還指出A-Lin跟黃甘霖早就協議好「顧好自己和小孩就好」，許久前就已經開始「各過各的生活」，對於一度傳出A-Lin跟老公黃甘霖早就離婚，A-Lin經紀人駁斥傳聞，再度重申：「沒有這件事」。
A-Lin出道至今多年，成名曲包括《失戀無罪》、《有一種悲傷》等，加上人氣持續飆漲，儼然是新一代的天后，而她為出道20週年舉辦的《歌跡Journey》演唱會，雖然目前主要以在大陸巡演為主，不過傳出她屬意大巨蛋，工作人員也在接洽當中，雖然今年檔期已滿，不過傳出明年初有機會唱進大巨蛋，讓歌迷相當期待。
更多中時新聞網報導
TPBL》威力斯傷退 夢想家賞戰神3連敗
林依晨聰明育兒 姊不吃弟醋
NFL》四九人末節反撲 鷹隊宣告無緣衛冕
其他人也在看
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 220
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
幣圈寒冬「遭清算逾200次」！黃立成慘賠6.6億 舊愛不忍發聲了
昔日以「麻吉大哥」聞名演藝圈的黃立成，近年來轉戰虛擬貨幣市場，本來玩得風生水起，沒想到去年10月起不僅已遭清算高達200次，更傳出累計虧損高達新台幣6.6億元。對此舊愛劉容嘉也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 14
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 67
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
震撼彈！劉容嘉情斷「交往13年男友」 單身半年原因曝光
劉容嘉和小開男友交往13年，去年2月男友身份才被爆出是日本連鎖網紅咖啡品牌%ARABICA在台灣代理商的股東，2人還住在台北市敦化南路上市價超過2億的豪宅，有開著賓士車的司機接送，沒想到劉容嘉昨主持公益活動後受訪，卻低調認了「已經單身半年」，還苦笑解釋當時開賓士車的是姨丈，「車上明明還有我的表妹、阿自由時報 ・ 1 小時前 ・ 6
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 22
結婚霍建華10年！林心如不忍爆他「居家真面目」：只喝過他倒的水
林心如橫跨演員、製作人、妻子與母親等多重角色，13日出席品牌燕窩新品記者會，依舊維持亮眼狀態，林心如笑說：「現在真的很忙，但更懂得怎麼照顧自己」，同時自爆全靠兩道菜抓住老公霍建華的胃，直呼對方「很好養」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 10
峮峮《飢餓遊戲》最後一集爆哭 王仁甫私訊慰留：可以取消嗎？
峮峮即將告別陪伴4年的《飢餓遊戲》，本週播出的最新一集也成了她最後一次站上主持舞台。製作單位特別為她量身打造「畢業旅行」，帶著主持群重返宜蘭烏石港，這個她當年第一次加入節目的起點，意義格外深刻，也讓整趟錄影多了難以言喻的情緒重量。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 7
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
懷孕、坐月子不曾間斷！阿雅自曝吃素30年主因：為病父祈福
【緯來新聞網】藝人阿雅近日被不少網友建議別再吃素，應該吃肉均衡飲食來保持健康，對此，阿雅在個人社群帳緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 42
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 1
媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光
藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
Lulu要求「餵李多慧」陳漢典超尬：內心很慌亂！
最新一集邀來啦啦隊女神李多慧擔任主角，量身打造互動企劃「慧與製作人」，以「男友視角」帶領觀眾體驗沉浸式戀愛互動，從曖昧甜蜜到充滿台味的日常細節一次到位，被不少觀眾封為粉絲福利最滿的一集。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 20
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 18 小時前 ・ 21
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前 ・ 63
澳網/尷尬了！周杰倫「連球都沒碰到」 首輪無奈出局
華語樂壇天王周杰倫今（14日）受邀登上大滿貫澳網，以外卡球員身分參加「一分大滿貫（1 Point Slam）」賽事，首輪對上24歲澳洲業餘冠軍約維奇（Petar Jovic），可惜對方發出一記漂亮外角Ace球，周董球都沒碰到就遭淘汰，無緣對上俄羅斯前球王梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 11
峮峮正式離開《飢餓遊戲》主持群！全員「哭紅雙眼」含淚歡送
中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、18新一集播出，將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，節目重回宜蘭烏石港，這也是當初峮峮第一次加入《飢餓遊戲》主持的初始地，有著特別意義，而其他主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝，則是帶著複雜的情緒錄製這一集，節目中4人甚至不捨落淚。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 7