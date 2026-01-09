A-Lin萌Q影片太好笑！網敲碗主持金曲獎，力讚「被歌手耽誤了」





金曲歌后A-Lin（黃麗玲）在2025年跨2026年台東演唱會同框張惠妹，成為亮點，尤其A-Lin在點歌環節妙語如珠「那魯one」成笑梗迷因掀起大家瘋追，過往Ｑ萌影片也被翻出，力讚她的臨場反應簡直是「被歌手擔誤的主持人」，甚至還喊話敲碗請她接下「金曲獎主持棒」！

網敲碗A-Lin「主持金曲」

A-Lin在跨年舞台被阿妹問到：「妳不覺得很奇妙嗎？跨年倒數竟然沒有主持人耶」，A-Lin直接回應：「因為我就是」，阿妹接著說：「原來（如此）」，A-Lin甚至接續開玩笑：「因為剛剛還沒有付主持費，所以我就一直不出來」。

這段問答，也讓看過跨年表演的網友們無比贊同，A-Lin根本可以挑大樑當主持人來著，甚至有人還留言喊話文化部「希望A-Lin能主持金曲獎」，以及加碼在這次跨年晚會任職總導演的張惠妹擔綱典禮總監、還有讓蔡依林在台北大巨蛋演唱會，打造出令人印象深刻視覺畫面的幕後團隊，協助舞台設計。

A-Lin萌Q影片太好笑

此次跨年晚會點歌時間，阿妹還沒開口唱歌，A-Lin就忍不住即興嗨唱「那魯one、那魯two，那魯three，娜魯7-11」，接著更金句連發，笑喊觀眾沒投硬幣不能用點唱機，要對方去換零錢，讓大家笑歪腰。

