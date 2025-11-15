A-Lin被問「一個人會不會孤單」傻眼語塞 丁噹急忙圓場好尷尬

丁噹15日邀A-Lin同台合唱。劉耀勻攝

丁噹15日起連2天舉辦「夜遊」小巨蛋夜未眠演唱會，相隔10年四度攻蛋，丁噹不僅精心安排歌單，更邀請「金曲歌后」A-Lin一同飆嗓！隨著前奏響起，A-Lin 從升降台驚喜登場，現場沸騰歡呼不斷，兩人攜手合唱〈失戀無罪〉，互飆高音，火花四射，再掀演唱會高潮。

A-Lin唱畢開心向全場打招呼，幽默說：「我剛剛才下班，有沒有看到我（這個造型）很像空姐！」丁噹隨後感謝A-Lin百忙抽空力挺，「妳最近真的超級忙」，A-Lin直呼：「對，所以我才會是空姐裝扮，有機會來我的飛機坐一下。」沒想到丁噹隨後脫口問「最近那麼忙有人作伴嗎」、「一個人會不會孤單」？讓之前屢傳婚變的A-Lin面露尷尬，一時說不出話來。

所幸A-Lin機智妙回「有叮噹我就不孤單了」，丁噹接著又問：「妳這麼忙有人為妳做飯嗎？」A-Lin反問「那妳可以為我做湯嗎」，丁噹秒答「可以」，A-Lin隨後說：「一層一層的洋蔥湯，可以嗎？」2人隨後合唱經典歌〈洋蔥〉，層層高音直擊觀眾心靈。

丁噹為此次開唱瘦身8公斤絕美登台，回首出道18年心路歷程，特別感謝所有歌迷陪伴，讓她暌違10年重返小巨蛋，兩場演出雙雙完售。尾聲，丁噹驚喜公布「夜遊」夜未眠演唱會，將於2026年4月18日前進高雄巨蛋開唱，消息一出觀眾歡呼聲連連，期待明年能再與女神共度不夜城之夜。

