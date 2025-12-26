A-Lin被《陽光女子合唱團》感動 落淚曝為人母心聲

A-Lin為電影《陽光女子合唱團》獻唱主題曲〈幸福在歌唱〉。（圖／众悅娛樂提供）

金曲歌后A-Lin為電影《陽光女子合唱團》獻唱主題曲〈幸福在歌唱〉，在錄音前，A-Lin還未看過完整電影，僅先看了電影中合唱團的片段畫面，就讓她迅速感動潰堤，一直記得這個畫面的A-Lin，帶著被畫面與角色觸動的情緒走進錄音間，錄音過程很快就掉進歌曲狀態裡，歷經這些合作回憶，A-Lin也打趣地說：「為什麼孝謙導演總是要讓我哭呢！」

〈幸福在歌唱〉由導演林孝謙填詞，為電影量身打造，製作人陳建騏回想起這一次的合作，面對這樣A-Lin如此成熟的歌手，他扮演著類似導演的角色，在音樂裡建構舞台、訴說故事，然後讓歌手盡情揮灑。陳建騏說：「非常多的時候，在A-Lin唱完一段歌之後，我還沒開口，她就搶先講出『可以調整』、『可以更好的口氣』，而且和我的想法完全吻合。」

電影裡以母親希望透過聲音，讓女兒在記憶中保存她的愛，而同樣身為女兒，也是母親的A-Lin，對於片中母親的情感更是感同身受，唱進歌曲中。在面對日常與家人的相處，A-Lin感性說：「關於記憶和愛其實不用刻意去記住什麼，當你感受到幸福的每一刻的相處，自然就永遠在記憶深處。」

直到錄音完成，A-Lin才有機會看完整部電影，「我當時都還不知道導演會把這首歌放在電影的哪個位置，沒想到這首歌串連整部電影的情節，當我從頭看到尾看完電影，我覺得導演很用心，這部電影很感人，〈幸福在歌唱〉是一首很溫暖的歌，一種遺憾中選擇成全，充滿了無私的愛。」

