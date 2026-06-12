A-LIn請出交情超過15年的安以軒跨刀演MV 一秒入戲 熱淚盈眶

安以軒（右）受A-Lin之邀，演出新單曲〈一個人〉MV。（圖／索尼音樂提供）

A-Lin推出由戴佩妮創作的新單曲〈一個人〉，MV邀來十年沒在螢光幕前現身的安以軒擔任女主角，兩人有超過15年的好交情，因此，A-Lin一開口，安以軒隨即應允演出。

A-Lin推出由戴佩妮創作的新單曲〈一個人〉。（圖／索尼音樂提供）

〈一個人〉的誕生源自一次意外的機場相遇，當時A-Lin與戴佩妮在同地轉機，卻碰上班機大延誤，兩人歷經一整夜的等待，過程中，A-Lin談起自己一直很期待有機會與戴佩妮合作，而這份期待也讓戴佩妮想起了一首珍藏已久的作品，當她將歌曲分享給A-Lin後，A-Lin立刻被作品深深吸引，雙方一拍即合，也促成了〈一個人〉這次難得的合作。

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〈一個人〉描寫一段介於友達以上、戀人未滿的情感狀態，在曖昧與猜測之間反覆拉扯，小心翼翼地揣摩另一個人的心意，慢慢揭開在感情裡最安靜的脆弱。A-Lin表示，這種情感狀態很多女人都有共感，習慣一個人、習慣忍耐、也習慣把情緒留給自己，因此希望將這首歌獻給所有的Women（我們）。

安以軒一秒入戲，演技直接到位。（圖／索尼音樂提供）

這次扛起MV主軸的女主角，特別請來近10年沒在螢光幕前演出的安以軒，兩人透過共同朋友安鈞璨介紹而相識，雙方一拍即合，相知相惜，一路陪伴彼此走過人生不同階段。安以軒表示，當初聽到〈一個人〉的Demo時，就被歌曲感動淚如雨下，也因此透過MV影像，把「每個人都曾經歷過一個人的時刻」的情境真實留下。

由於安以軒已經很久沒有演出，一度擔心演技生疏不容易入戲，團隊特別安排了單獨的空間讓她培養情緒；不過拍攝當天，安以軒第一顆鏡頭一出來，幾乎是一秒入戲，演技直接到位，而安以軒好姐妹夏于喬也專程來探班，且在鏡頭外陪安以軒對戲，兩人也在絕佳的默契之下，讓拍攝進度超前。

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