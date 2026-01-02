A-Lin諧音梗「那魯7-11」爆紅 釣出官方神回應笑翻

2026台東跨年晚會精彩表演引發熱議，其中一段畫面，A-Lin在台上即興改編〈娜魯灣情歌〉，一句「那魯seven eleven」讓現場笑翻。對此，7-11貼出那魯灣門市幽默回應。

台東跨年晚會，A-Lin在台上大玩諧音梗的橋段在網路引起瘋傳。（圖／翻攝自台東縣政府 YouTube）

金曲天后張惠妹率領群星返鄉開唱，精彩演出讓許多網友不斷回味，其中網路上瘋傳一段畫面，A-Lin在台上即興改編〈娜魯灣情歌〉，大玩諧音梗唱：「那魯one，那魯two，那魯three，那魯seven eleven。」現場民眾和網友全笑翻。

對此，7-11官方在Threads發出一張位在烏來的「那魯灣門市」圖片回應，內文幽默寫道：「那魯 one 那魯 two那魯灣 的 seven eleven。」

貼文曝光後，立即吸引大批網友留言「2026年第一爆神梗就是你們家了，還不趕緊上報總公司，聯絡藝人真的唱首那魯7-11 出來」、「開門音樂要改A-Lin版本的吧」、「唱到天亮的那魯灣7-11。 放卡拉Ok，要投20塊」。

