A-Lin變「A-Line」！天后唱尾牙見員工拼錯名不忍了 全場目睹她反應

娛樂中心／蔡佩伶報導

A-Lin尾牙開唱卻見到員工寫錯名。（圖／翻攝自IG）

男星黃豪平近來受邀主持多場公司尾牙活動，而他也會在社群中分享當天趣事，今（17日）他透露天后A-Lin唱尾牙，在舞台上見到員工將名字寫錯的小插曲，瞬間逗樂不少網友。

黃豪平指出當時A-Lin正在舞台上演出，不料卻見到一位舉手機展示跑馬燈的觀眾誤將A-Lin名字寫成「A-Line」，A-Lin見狀並未生氣，反而以幽默口吻糾正觀眾，「你手機把我名字寫錯了，我是Alin，你寫成A-Line」，讓全場笑聲不斷。

事後，黃豪平在訪問另一組表演來賓動力火車時，也立刻將「A-Line」梗拿出來用，笑說要檢查該位觀眾的手機，「我怕你寫成動刀火車」，不少網友看了全笑瘋，「光看文字就笑到肚子痛」、「我看成all in是怎麼回事」，還有網友敲碗要附上影片。

黃豪平分享主持尾牙趣事。（圖／翻攝自Threads）

