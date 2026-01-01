A-Lin趕台東縣長下台！一直催「妳只有幾秒哦」 網友笑翻：有多醉

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

今年台東跨年晚會由天后張惠妹率領A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%等藝人一同輪番登台演唱，雖然該晚會無主持人，但流程相當順暢，串場除DJ連放多首金曲，讓現場直接搖身大型KTV外，A-Lin及其他原住民歌手的原民式幽默也成一大看點，其中在倒數橋段時，A-Lin竟然對剛上台的縣長說：「妳只有幾秒喔！」笑翻全場。

A-Lin台東跨年幽默串場獲讚。（圖／台東縣政府提供）

台東跨年當晚，A-Lin帶來〈荒唐〉、〈失戀無罪〉〈我心已打烊〉、〈摯友〉等經典歌曲後，與張惠妹驚喜合唱〈連名帶姓〉將現場氣氛炒熱到高點。接著來到倒數的橋段，台東縣長饒慶鈴好不容易上台，A-Lin卻直說：「妳只有幾秒哦！」但其實還有200多秒，將近2分多鐘的時間，畫面曝光後，粉絲都紛紛笑虧：「是有多醉！」

此外，A-Lin在之後音響設備出狀況串場聊天時，也製造出不少效果，像是當大家要唱〈那魯灣情歌〉時，A-Lin現場大玩諧音梗：「那魯one，那魯two，那魯three，那魯7-11。」施放煙火時還脫口：「再次用尖叫聲給我們的放鞭炮的朋友們。」

其實藝人春風稍早就在社群透露，這次晚會的總導演是張惠妹，而她本人不僅親自來看彩排，更讓大家吃好住好，酒水都不用錢，隨後爆料，「我不喝酒，但我昨天看了那些姊姊們喝到凌晨4點，才有今日這麼精彩的演出給大家，謝謝妹姐。」





◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

