A-Lin跨年即興「那魯7-ELEVEN」爆紅 釣出官方神回

2026台東跨年晚會《東！帶我走》由天后張惠妹領軍，集結A-Lin、范曉萱、玖壹壹、戴愛玲、張惠春等頂級陣容回鄉開唱，活動一路持續至凌晨，被網友封為全台「最頂」跨年場，線上直播觀看人數一度高達29萬人。

A-Lin（中）清唱〈娜魯灣情歌〉，將歌詞改編為「那魯one、那魯two、那魯three、那魯7-ELEVEN」，令張惠妹瞬間傻眼。（圖／翻攝自台東縣政府 YouTube）

歌手A-Lin在演出過程中應觀眾點歌要求，清唱張惠妹經典曲目〈娜魯灣情歌〉。她靈機一動將歌詞改編為數字接龍，唱出「那魯one、那魯two、那魯three、那魯7-ELEVEN」，令身旁的張惠妹瞬間露出傻眼表情，現場觀眾與網友笑翻。A-Lin隨後更幽默與點歌觀眾互動，戲稱點歌需要先投幣20元，開玩笑說「不好意思你有沒有投幣？你先去換零錢！」

這段即興演出在社群平台爆紅後，7-ELEVEN官方的Threads帳號隨即發文響應，介紹旗下位在新北市烏來的那魯灣門市，並配上A-Lin「那魯7-ELEVEN」歌詞，證實全台確實存在一間「那魯灣門市」，吸引了超過7.9萬名網友點讚，並瘋狂敲碗「開門音樂要改A-Lin的吧」、「接下來7-11就請A-Lin代言啦！」

