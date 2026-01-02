A-Lin跨年唱到Seven Eleven笑翻全場 原唱也來加一

A-Lin在2026年台東跨年晚會演出中即興改編〈那魯灣情歌〉，引爆全場氣氛。（圖／翻攝IG／lulin168）

2026年台東跨年晚會《東！帶我走》熱鬧登場，邀集多位原住民歌手參與，其中「天生歌姬」A-Lin的精彩演出成為全場焦點，更因一段即興互動而在網路上引發討論。她清唱〈那魯灣情歌〉時，隨興改編為幽默接唱至「那魯Seven Eleven」，引起台下笑聲連連，有眼尖網友發現，A-Lin即興演唱的段落與歌手于立成於2005年所推出的歌曲〈一家人〉歌詞相似。對此，原唱人也在個人Instagram幽默發文回應。

當時，A-Lin不僅發揮唱功，更不時拋出金句調動氣氛，她應觀眾要求清唱〈那魯灣情歌〉時，隨興改編為「那魯one、那魯two」，幽默接唱至「那魯Seven Eleven」，還笑稱大家「要換20元投幣」，呼籲準備零錢，搞笑語調搭配活潑旋律，讓不少觀眾懷疑她「小米酒可能沒離手」，引來大量好評與轉發。

不少網友表示被「那魯one、那魯two」的旋律洗腦，留言直呼「今年台東跨年真的封神」。該片段掀起話題後，也有眼尖網友發現，A-Lin即興演唱的段落與歌手于立成於2005年所推出的歌曲〈一家人〉歌詞相似。該曲歌詞中便有「那魯one、那魯two，那魯three four five」的句子，當時作為溫馨團結主題曲受到不少家庭觀眾喜愛，如今再度被翻出，引起一波回憶殺。

面對突如其來的網路討論，〈一家人〉原唱人于立成也在個人Instagram幽默發文回應：「雖然我不知道她是不是因為聽到這首歌，但竟然有人提起，那我的版稅是不是可以借她多出一些？」並笑稱這段巧合頗具緣分，因為〈一家人〉發行於2005年，正是A-Lin出道的第一年。

于立成的音樂歷程始於1997年，在鄧麗君歌唱比賽中獲得亞軍，翌年以「山風點伙」組合形式出道，之後單飛發展，並於2005年推出個人專輯〈看得見的聲音〉，其中便收錄了〈一家人〉一曲。此次意外被A-Lin帶動討論，也讓他的作品重回關注焦點。

A-Lin演出引發共鳴，于立成幽默回應可以多出點版稅嗎？（圖／翻攝IG／madalaqkulele）

