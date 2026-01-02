A-Lin跨年唱「那魯one那魯two」 釣出原唱驚談版稅

由「阿妹」張惠妹擔任總導演的「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」佳評如潮，其中不少幽默語錄短片仍在網上被流傳討論，歌手A-Lin提到阿妹經典歌曲〈那魯灣情歌〉，脫口改編唱成「那魯two、那魯three...那魯seven eleven」，有網友起底這段即興歌詞其實部分雷同自歌手「大山」于立成（古勒勒．瑪達拉俄）的歌曲，對此，于立成也發文回應了。

于立成出生在台北市，父親是山東人與泰雅族的後代，母親為排灣族，于立成早年從二重唱團體「山風點伙」出道，發行了專輯《深藏不露》，5年後他單飛發行個人專輯，近年退居幕後，也在台北市各大音樂餐廳和PUB駐唱，並曾寫歌給周蕙、黃維德、5566、范逸臣等人演唱。

廣告 廣告

上月底跨年夜當晚，阿妹和A-Lin等人在台上聊天，等導播指示下一步時，突然建議要開放現場點歌，有人想聽阿妹的〈那魯灣情歌〉，A-Lin即興唱成「那魯one、那魯two...那魯seven eleven」，笑翻網友，A-Lin還虧觀眾沒投硬幣不能用點唱機，另有網友笑讚A-Lin不愧是天生歌姬，隨口一唱就超好聽，適合拿來當超商的背景音樂。

而A-Lin所唱的「那魯one、那魯two」其實出自于立成2005年的歌曲〈一家人〉，原來的歌詞是「那魯one、那魯two，那魯three four five，做朋友不難，因為我們都是一家人」，得知自己的歌曲意外走紅，于立成昨在臉書搞笑發文說：「雖然我不知道她是不是因為聽到這首歌，但既然有人提起，那我的版稅是不是可以因為她多那麼一些」，並說：「這首歌出版時剛好是她出道那一年」，網友回應：「我聽到她唱的時候，就想到你...原唱者的歌比較可愛」、「必需可以多一些」、「竟然釣出大山來了，立馬追蹤」、「當初我聽到的時候就覺得好嗨~」、「希望投幣卡拉有這首歌」。

更多中時新聞網報導

龍千玉平安夜祝福 曹西平已讀未回

2025台灣體壇10大新聞回顧》棒球經典賽 資格賽突圍成功

慶功宴遇地震嚇歪李聖傑盼唱到高雄