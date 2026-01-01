A-Lin跨年瘋唱「那魯7-ELEVEN」！官方爆笑回應 萬人敲碗改開門音樂

A-Lin在台東跨年晚會上笑料百出。（圖／翻攝IG／lulin168）

2026台東跨年晚會《東！帶我走》集結多位原住民歌手，陣容堅強包含玖壹壹、范曉萱、戴愛玲、A-Lin、張惠妹、張惠春等人，線上直播一度高達29萬人觀看，是今年跨年晚會最受矚目的一場演唱會。其中，「天生歌姬」A-Lin的一段即興改編《娜魯灣情歌》，更意外引發網路熱議。

A-Lin於現場演唱時，應觀眾要求清唱張惠妹經典歌曲《娜魯灣情歌》，一開口就即興加入歌詞「那魯one～那魯two～那魯three～那魯7-ELEVEN～」，笑果十足。她隨後打趣回應點歌觀眾：「你沒有投20塊她就要唱囉？你要先投20塊！」並開玩笑說「不好意思你有沒有投幣？你先去換零錢」，逗得現場笑聲不斷。

沒想到A-Lin這段玩笑竟釣出統一超商官方回應。7-ELEVEN於昨（1）日在社群平台Threads發文響應：「那魯One、那魯Two、那魯灣的SEVEN ELEVEN」，並證實全台確實有一間門市名為「7-ELEVEN那魯灣門市」。

不過有趣的是，這間門市並不位於台東，而是在新北市烏來區溫泉街。此一地名巧合引來大批網友留言：「開門音樂要改成A-Lin版本的吧」、「這家門市可以改用這首歌了」、「拜託台東縣全部7-11都改成A-Lin的娜魯灣7-11進店聲音」，也有人指出：「在台東娜路彎飯店旁邊的那家其實叫東亮門市」。

據了解，「那魯灣」一詞源自原住民族語，在阿美族、卑南族語中有「您好」、「歡迎」的意思，因此常出現在原住民歌謠與地名中。以此為名的飯店、溫泉會館多集中在台東市，如娜路彎大酒店等。不僅如此，新竹香山亦有名為「那魯灣部落」的阿美族聚落。

