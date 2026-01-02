A-Lin跨年神改編「那魯7-11」 超商官方認證真有此門市在「這裡」

A-Lin參與台東跨年演唱會，現場即興改變原民情歌，讓全場嗨翻。（翻攝IG@lulin168）

今年台東跨年現場簡直嗨翻，阿妹回老家一手打造跨年晚會「東！帶我走」，集結A-Lin、玖壹壹、范曉萱等重量級卡司接力開嗓，阿妹最後驚喜壓軸，誠意十足連唱13首經典金曲，陪著歌迷一路狂歡到凌晨，迎接嶄新的1年。微醺的A-Lin更在現場即興唱原民情歌，神改編唱出「那魯seven eleven」，頓時成為當晚討論度最高的迷因。

A-Lin微醺主持效果十足

少了制式的流程，A-Lin與歌手們的互動更顯自然，A-Lin大方坦承上台前已經先小酌「熱身」，在倒數前更扛起主持大任，還對著準備倒數的台東縣長饒慶鈴大開玩笑，幽默催促致詞的饒慶鈴縣長要「正常發揮」，逼得縣長速戰速決，笑稱：「最後把倒數留給大家、把嗓音留給妹神」，讓本來緊張的倒數時刻充滿笑聲。

神來一筆帶動高潮

轉場空檔也毫無冷場，當歌迷點唱《那魯灣情歌》時，A-Lin隨即神來一筆，將歌詞接龍歪樓唱成「那魯two、那魯three、那魯seven eleven」，神改編讓阿妹當場傻眼，也讓現場氣氛嗨到最高潮。

7-11認證真有那魯灣門市

這段即興演出被網友瘋傳是當晚最有趣的演出精華，讚嘆A-Lin真的是天生的氣氛大師，7-11官網也趁勢幽默發文，找到位在烏來的「那魯灣門市」呼應笑話，引來大批網友朝聖留言，「我現在腦海裡都是這三句話…洗腦洗的好徹底」「這張圖片有聲音」；大批粉絲瘋狂敲碗希望超商與A-Lin聯名，紛紛表示這首歌太魔性，調侃：「開門音樂要改A-Lin版本的吧」「7-11改這個音效我會來回走好多次那個門」「賺到一波廣告」「拜託台東所有門市的音樂都變成微醺版本的A-Lin演唱版」。

