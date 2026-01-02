A-Lin跨年自爆初戀史！歌迷整理「戀愛地圖」 第幾棵樹、海邊一一挖出

生活中心／賴俊佑報導

2026台東跨年晚會集結金曲天后張惠妹A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等大咖歌手，被網友封為「全台最強跨年晚會」，其中A-Lin在倒數前自爆初戀史，沒想到有貼心網友把出A-Lin的初戀地點一一標示出來，吸引大批網友朝聖。

有網友整理A-Lin的「戀愛地圖」，都在台東海濱公園附近。(圖／翻攝自Googlemap)

A-Lin自爆「初戀約會地」 貼心網友一一標出來

A-Lin首次在家鄉台東唱跨年，和阿妹一起跨年倒數時，她突然指著遠方自爆初戀史，表示彩排時發現「欸，我第一次談戀愛的地方，就是在那邊，然後第一次談戀愛的對象給我喝維士比在那邊」，更說一踏上這裡就有初戀的感覺，讓阿妹忍不住笑虧「在那邊的第幾棵樹」，與現場歌迷一起大聽八卦。

沒想到有貼心網友在Google地圖把A-Lin的初戀地點一一標示出來，包括「A-Lin初戀的樹」、「A-Lin初戀的海邊」、「A-Lin初戀約會的地點」，地點都在台東市海濱公園附近。

有網友轉發Google地標，笑喊「媽呀我快笑瘋！黃麗玲女士初戀景點都出來了還有樹哈哈哈哈哈台東觀光大使A-Lin小姐」，吸引大批網友朝聖「池上有金城武樹，臺東現在有A-Lin初戀的樹」、「我正在想下次去台東可以朝聖一下就有地標了」、「準備明年跨年前先去拍照」。

A-Lin首次在台東跨年開唱，金句連發笑翻萬人。（圖／台東縣政府提供）

A-Lin跨年金句連發 改編版娜魯灣情歌笑翻萬人

A-Lin此次台東跨年製造很多經典，包括台東縣縣長饒慶鈴倒數前2分鐘上台，A-Lin搞笑說「妳好像，只有幾秒喔，妳要正常發揮喔」，更對台下喊「要跨年了，還沒有還錢的趕快」，另外有台下歌迷點歌〈娜魯灣情歌〉，A-Lin立刻清嗓開唱還改歌詞「娜魯One，娜魯Two，娜魯Three，娜魯Seven Eleven」，還問台下有沒有投幣，要歌迷趕快去換零錢，天后幽默感笑翻萬人。

