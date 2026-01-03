A-Lin跨年談初戀地點變地標！「唯一受災戶」現身：電話被打爆了

A-Lin跨年在台上大談初戀事蹟。（圖／翻攝IG／lulin168）

2026台東跨年晚會熱鬧落幕，今年由天后張惠妹領軍眾星回到家鄉登台演出，為東台灣帶來溫馨與震撼。倒數時段由金曲歌后A-Lin接棒壓軸演出，不僅以經典歌曲〈大大的擁抱〉、〈失戀無罪〉、〈摯友〉等征服全場，更在台上幽默分享青春往事，一句關於「初戀地點」的玩笑話，意外掀起熱烈話題。

A-Lin當時在舞台上輕鬆聊起往事，笑說「我第一次談戀愛的對象給我喝維士比，就在那邊」，並指向遠方建築，透露那是「中正路52號」，稱是她的初戀所在地。儘管語帶玩笑，卻瞬間引發現場與網路熱搜，許多歌迷開始在Google Map上搜尋該門牌，將其視為「天后初戀打卡地」。

事後，一名自稱為中正路52號的屋主於社群平台發聲，表示在跨年當晚突然接到多通詢問電話，包括媒體與朋友關切，引發一陣騷動。他幽默表示：「A-Lin沒事說什麼台東市中正路52號，害我電話被記者打爆！林伯是房東……」雖略帶無奈，仍展現風趣態度，網友也笑稱他是此次跨年「唯一受災戶」。

昨（2日）屋主接受媒體訪問時進一步表示，該處目前已出租給房客居住，自己也無從得知A-Lin是否曾在此住過。該屋前身為製材所用地，多年前由他購得，如今因緣際會爆紅，對於外界關注，他表示樂見其成，「歡迎全台歌迷來台東玩，也可以來拍照留念」。

同時，現任房客得知消息後也笑稱，「只是巧合啦，真的跟我沒關係，（初戀）不是我」，並打趣表示「人家那麼漂亮，怎麼可能看上我！」展現大方幽默回應。

