A-Lin跨年超鏘金句連發！限制縣長「只有幾秒」網笑歪：多醉

娛樂中心／徐詩詠報導

隨著2026年到來，全台跨年晚會均順利結束，相關話題也成為民眾討論焦點。其中，台東跨年晚會由歌后張惠妹與A-Lin合體獻唱，成為全台討論度最高的場次。不過，A-Lin在台上透露自己表演前已經開喝，由於現場並未安排主持人，她乾脆親自主持，除了要求點歌的民眾比照卡拉OK投幣外，更直接限制台東縣長饒慶鈴「妳只有幾秒」，讓網友們當場笑瘋，直呼「她真的太醉了」。





A-Lin跨年「超鏘金句連發」！要歌迷點歌投錢「限制縣長只有幾秒」網笑歪：多醉

A-Lin在台東跨年現場多首金曲。（圖／台東縣政府提供）

廣告 廣告

A-Lin在台東跨年晚會除了演唱多首知名歌曲外，還與張惠妹合唱《連名帶姓》，讓台下氣氛嗨到不行。在倒數跨年階段，因現場無活動主持，A-Lin索性秒變主持人，與台上歌星開始聊天。直到剩下約2分鐘，她才想起要請縣長上台，A-Lin在饒慶鈴準備致詞時，還默默提醒：「妳好像只有幾秒哦，要正常發揮喔。」饒慶鈴也真的簡短致詞，強調「最後把倒數留給大家、把嗓音留給妹神」，隨即陪觀眾倒數跨年。

A-Lin跨年「超鏘金句連發」！要歌迷點歌投錢「限制縣長只有幾秒」網笑歪：多醉

在張惠妹邀請上，台東跨年現場眾星雲集。（圖／台東縣政府提供）

跨年結束後，在等待轉場過程中，有歌迷在現場大喊想點《那魯灣情歌》，A-Lin先秒唱一段「那魯灣 one、那魯灣 two 後」，並打趣虧對方：「不好意思，請問你有沒有投幣？沒有的話先去換零錢。」相關畫面曝光後，網友笑翻表示：「喝醉了」、「A-Lin是不是喝不少」、「她們聊到差點沒倒數哈哈哈」、「A-Lin超好笑的，我從頭笑到尾……超嗨、超強、超會開玩笑……從下午兩點一直補妝，一直補飲料，這段我快笑死。」開玩笑……從下午兩點一直補妝，一直補飲料，這段我快笑死。」





















《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：A-Lin跨年「超鏘金句連發」！要歌迷點歌投錢「限制縣長只有幾秒」網笑歪：多醉

更多民視新聞報導

張惠妹讓台東跨年封神！用20萬資本額公司「吃下3500萬」標案

張惠妹領唱台東跨年封神 春風爆神秘總導演「是她」揭內幕

阿妹回台東炸翻全場 連唱90分鐘被讚「史上最頂跨年」

