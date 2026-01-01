A-Lin跨年遞麥接唱！全場音準太狂…網驚：台東人學測考唱歌？

娛樂中心／巫旻璇報導

2026年正式到來全台各地跨年晚會也在倒數聲中畫下句點，其中台東跨年晚會卻意外衝上全台討論焦點。由歌后張惠妹（阿妹）攜手 A-Lin 同台演出的夢幻卡司本就話題十足，沒想到真正引爆討論的，卻是 A-Lin 在舞台上的一連串即興互動，讓現場與螢幕前觀眾笑聲不斷。A-Lin 當晚火力全開，尤其在演唱經典歌曲〈失戀無罪〉時，她突然臨時起意，直接將麥克風朝台下遞出，邀請粉絲接力合唱，全場瞬間化身為大型 KTV 現場，畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，讓網友們笑回「台東的學校音樂課是不是很硬？」。

A-Lin當晚除了帶來多首膾炙人口的代表作。（圖／台東縣政府提供）





A-Lin當晚除了帶來多首膾炙人口的代表作，還與張惠妹合唱《連名帶姓》，氣氛一度嗨到最高點。她也在台上坦言，演出前已經「開喝」，狀態相當放鬆。由於現場未特別安排主持人，A-Lin乾脆一肩扛起主持重任，邊唱邊聊、全程即興，甚至開玩笑表示點歌要比照卡拉OK規則，「先投幣再說」，笑翻全場。進入倒數跨年前夕，A-Lin一度忘了縣長致詞環節，直到剩下約2分鐘才突然想起，立刻把台東縣長饒慶鈴請上台，還當場提醒對方：「妳好像只有幾秒喔，要正常發揮。」一句話讓台上台下瞬間爆笑。饒慶鈴也相當配合，簡短致詞後表示「把倒數留給大家、把嗓音留給妹神」，隨即陪同現場觀眾迎接新年，節奏俐落毫不拖泥帶水。





A-Lin演唱《失戀無罪》時，乾脆把麥克風遞給粉絲接唱，沒想到全場宛如大型KTV。（圖／台東縣政府提供）









除了台上互動成為亮點，台下觀眾的表現同樣引發熱議。A-Lin演唱《失戀無罪》時，乾脆把麥克風遞給粉絲接唱，沒想到全場宛如大型KTV，合唱聲浪整齊又穩定，音準幾乎零失誤，甚至有人真假音切換自如，讓不少網友驚呼「比原唱還準」。相關片段曝光後，社群平台瞬間被洗版，網友紛紛留言調侃：「台東的學校音樂課是不是很硬？」、「伍佰看到一定想衝去台東開唱」、「去台東跨年是不是要先考試？」、「台東人的學測是唱歌才能過關嗎？」、「根本是從小在投幣式卡拉OK長大的民族」。一場跨年晚會，不只迎接新年，也意外替台東貼上「全民音準王者」的新標籤。













原文出處：A-Lin跨年遞麥接唱！全場唱《失戀無罪》音準太狂…網驚：台東人學測考唱歌？

