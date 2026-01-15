A-Lin遭傳與球星尪黃甘霖婚變！ 經紀人澄清：沒有這件事

金曲歌后A-Lin與前職棒球星老公黃甘霖結婚19年，近年夫妻幾乎未曾同框，加上A-Lin奪下第34屆金曲獎歌后寶座時，未在感言中提及老公，被猜測夫妻倆疑似感情生變。對此，A-Lin經紀人發聲了。

A-Lin（右）與老公黃甘霖（左）近年遭傳婚變。（圖／翻攝自Fubon Guardians 富邦悍將棒球隊、A-Lin臉書）

對於婚變傳聞， A-Lin 經紀人澄清「沒有這件事」 。 （圖／翻攝自A-Lin臉書）

A-Lin近年鮮少與黃甘霖一同露面。（圖／翻攝自A-Lin臉書）

據《鏡週刊》報導，黃甘霖在台南的友人稱A-Lin與老公並未離婚，夫妻倆近來之所以鮮少一同出入，主因在於生活圈及朋友圈幾乎沒有交集，各自忙於工作與家庭。

黃甘霖目前擔任中華職棒台鋼雄鷹隊的外野兼跑壘教練；A-Lin持續打拚演藝事業，而她為出道20週年舉辦的《歌跡Journey》演唱會，雖然目前主要以在大陸巡演為主，不過傳出她屬意未來在台北大巨蛋開唱，工作人員也在接洽檔期當中，讓歌迷相當期待。

對於婚變傳聞，A-Lin的經紀人澄清：「沒有這件事。」闢謠。

