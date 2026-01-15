A-Lin遭傳與球星尪黃甘霖婚變！ 經紀人澄清：沒有這件事
金曲歌后A-Lin與前職棒球星老公黃甘霖結婚19年，近年夫妻幾乎未曾同框，加上A-Lin奪下第34屆金曲獎歌后寶座時，未在感言中提及老公，被猜測夫妻倆疑似感情生變。對此，A-Lin經紀人發聲了。
據《鏡週刊》報導，黃甘霖在台南的友人稱A-Lin與老公並未離婚，夫妻倆近來之所以鮮少一同出入，主因在於生活圈及朋友圈幾乎沒有交集，各自忙於工作與家庭。
黃甘霖目前擔任中華職棒台鋼雄鷹隊的外野兼跑壘教練；A-Lin持續打拚演藝事業，而她為出道20週年舉辦的《歌跡Journey》演唱會，雖然目前主要以在大陸巡演為主，不過傳出她屬意未來在台北大巨蛋開唱，工作人員也在接洽檔期當中，讓歌迷相當期待。
對於婚變傳聞，A-Lin的經紀人澄清：「沒有這件事。」闢謠。
延伸閱讀
中職/宣布了！ 魔神樂改名魔神龍加盟味全
中職/悍將教練團確定！高國輝升任一軍打教 林哲瑄新身分曝
WBC/中華隊大名單遭媒體亂暴雷？中職：網路資訊不予評論
其他人也在看
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 1
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 223
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 123
幣圈寒冬「遭清算逾200次」！黃立成慘賠6.6億 舊愛不忍發聲了
昔日以「麻吉大哥」聞名演藝圈的黃立成，近年來轉戰虛擬貨幣市場，本來玩得風生水起，沒想到去年10月起不僅已遭清算高達200次，更傳出累計虧損高達新台幣6.6億元。對此舊愛劉容嘉也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 34
求婚吳品潔成功！禾浩辰首露面 被問「雙喜臨門」回應了
求婚吳品潔成功！禾浩辰首露面 被問「雙喜臨門」回應了EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
結婚霍建華10年！林心如不忍爆他「居家真面目」：只喝過他倒的水
林心如橫跨演員、製作人、妻子與母親等多重角色，13日出席品牌燕窩新品記者會，依舊維持亮眼狀態，林心如笑說：「現在真的很忙，但更懂得怎麼照顧自己」，同時自爆全靠兩道菜抓住老公霍建華的胃，直呼對方「很好養」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
阿諾「上身進廠膨風」臉也動3項目！遭酸「假X」米可白不忍了
娛樂中心／綜合報導女星阿諾（涂珊）曾擔任模特兒，憑藉主持美食節目打開知名度，甜美外型加上在螢幕前毫無包袱的搞笑形象，深受一票觀眾喜愛。近期她因1支在球場觀眾席扭動片走紅，不僅在中國抖音遭瘋傳、衝破百萬觀看，還被評價是「又純又欲」；她也大方承認已進廠隆乳，沒想到卻被酸民開嗆，令好姐妹米可白忍不住發聲。民視 ・ 1 天前 ・ 48
峮峮《飢餓遊戲》最後一集爆哭 王仁甫私訊慰留：可以取消嗎？
峮峮即將告別陪伴4年的《飢餓遊戲》，本週播出的最新一集也成了她最後一次站上主持舞台。製作單位特別為她量身打造「畢業旅行」，帶著主持群重返宜蘭烏石港，這個她當年第一次加入節目的起點，意義格外深刻，也讓整趟錄影多了難以言喻的情緒重量。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 7
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 1 天前 ・ 71
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 13
懷孕、坐月子不曾間斷！阿雅自曝吃素30年主因：為病父祈福
【緯來新聞網】藝人阿雅近日被不少網友建議別再吃素，應該吃肉均衡飲食來保持健康，對此，阿雅在個人社群帳緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
阿本花2年走出炎亞綸情傷 鬆口「沒有模範前任」
炎亞綸日前坦承與阿本有過9年戀情，不過彼此感情依舊要好，最近還參與阿本主持的《OMO調查局》錄影。該節目於14日舉辦記者會，阿本表示，直到錄影前一天才知道炎亞綸要來上節目，內心多少有些忐忑，擔心這個不能說、那個不能講，結果被另外兩位主持人夏和熙、木木（林葦妮）吐槽，根本最後都自己說光光了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 4
媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光
藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 20
BoA不續約了！ 與SM娛樂結束25年合作 網感嘆：真的要見證一個時代的結束了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導韓國資深歌手寶兒（BoA）昨（12）日宣布，正式結束與經紀公司SM娛樂長達25年合約，SM表示：「與寶兒在經長時間、深入的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 21
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前 ・ 63
峮峮正式離開《飢餓遊戲》主持群！全員「哭紅雙眼」含淚歡送
中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、18新一集播出，將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，節目重回宜蘭烏石港，這也是當初峮峮第一次加入《飢餓遊戲》主持的初始地，有著特別意義，而其他主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝，則是帶著複雜的情緒錄製這一集，節目中4人甚至不捨落淚。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 7