A-Lin霸氣撩裙秀美腿！自爆「空心戰袍」視角福利加價看

A-Lin新巡演造型又辣又美。众悅娛樂提供

「天生歌姬」A-Lin的全新巡演「歌跡 Journey」強勢攻進成都，6日起連三天站上五糧液文化體育中心綜合體育館開唱，吸引近4萬名歌迷朝聖，氣勢驚人，第三場更迎來星光驚喜，雙金影后賈靜雯現身力挺，雙后同框互動成為粉絲熱議焦點。

A-Lin在台上感性提到，10日正是首張專輯《失戀無罪》發行滿20年，感謝歌迷一路相伴，安可橋段火力全開，除了加唱〈今晚你想念的人是不是我〉，更二度返場再飆〈分手是需要練習的〉、〈忘記擁抱〉，萬人齊聲合唱，場面震撼。她在台上不改幽默本色問：「你們到底是來聽我唱歌的？還是來整理自己的人生？」逗笑歌迷。

女王級幽默全場氣氛熱絡

此次巡演斥資打造「時光長廊」舞台與頂級音響，搭配「歌單盲盒」隨機抽歌設計，讓每一場都成為限定版回憶；而A-Lin的舞台造型同樣話題十足，集結多套國際高訂戰袍輪番上陣，從前衛到華麗一次到位，宛如行走時裝秀，視覺與聽覺全面升級。

除了軟硬體規格，A-Lin與歌迷的「真性情互動」更是全場最大亮點。她一邊唱一邊與觀眾聊天，笑虧有人想提前離場，還即興叫導播打燈「抓包」，全場笑翻；更霸氣撩裙自嘲視線被擋，「我的美腿在這邊，你們要加錢吧！」接著又抬頭調侃二、三樓觀眾視野更好，能從上方看到服裝「空心」的角度，搞笑補一句：「你們要加更多錢，因為有長輩的部分。」展現女王級幽默。

歌迷成就20年音樂旅程

中場，她隨機點名一位情緒激動的大哥粉絲，詢問對方從何時開始喜歡自己。對方自信回答「第一張專輯」，卻被A-Lin當場抓包算數：「那時候你大概才4、5歲吧？哇，你長得也蠻早熟的！」全場笑聲瞬間炸開。當大哥點歌想聽〈大大的擁抱〉時，她又笑著吐槽：「不好意思，〈大大的擁抱〉是另外一張專輯！」隨後乾脆清唱第一張專輯中的〈四季〉，替歌迷「補課」，也帶著全場一起回到最初。

笑聲過後，情緒再次回到最柔軟的地方。看到台下不少歌迷落淚，A-Lin 自己也紅了眼眶，哽咽說：「真的很感謝老天爺給我這副嗓子，讓我有宣洩的出口；也感謝老天爺賞給你們有這麼會聽的耳朵。」她感性形容，這樣又哭又笑的互動，正是歌者與歌迷之間最真實的能量交換，「謝謝你們也成就了我，讓我一路唱了二十年。」又哭又笑的情緒交織，讓成都站成為她20年音樂旅程中，真摯又難忘的一夜。

A-Lin與賈靜雯在演唱會後台開心合照。众悅娛樂提供



