A-Lin飯店直播唱歌遭投訴！「房間電話響起」她反應曝光

「天生歌姬」A-Lin。(圖／陳俊吉攝)

去年台東跨年演唱會備受好評，「天生歌姬」A-Lin神來一筆將那魯灣情歌改編為「那魯 one、那魯 two、那魯 seven eleven」，讓全場都笑翻之外，幽默風趣的談話，更是圈了不少粉絲，近來有網友PO出A-Lin過去在飯店開直播唱歌被房客投訴的影片，讓網友直呼：「她可能沒想過唱歌會被客訴」，此外，有不少人異口同聲點出A-Lin遭投訴的關鍵原因。

網友在Threads上PO出A-Lin過去在飯店直播的影片，只見她對著鏡頭深情款款獻唱著《不管幸福來了沒有》，即便隔著螢幕，依舊讓人聽得如癡如醉，沒想到剛好唱完時，房間電話突然響了，讓A-Lin驚慌失措的趕緊接電話了解狀況，過程中還頻頻向對方道歉，掛完電話後，只見A-Lin笑到無法自拔，接著尷尬表示： 「太大聲，被投訴，我的老天啊，真是不好意思，哎呦喂阿」。

影片曝光後，吸引近2萬粉絲按讚，紛紛留言： 「在飯店唱歌被投訴的A-Lin，投訴的客人現在不知道有沒有後悔呢」、「結果投訴的人現在買不到演唱會的票」、「幸好A-Lin沒有停止直播，大家才有辦法一起見證這種荒謬事」、「她真的不好意思到漲紅了臉」。

由於A-Lin並沒有唱太大聲，卻遭其他房客投訴，不少人點出原因： 「隔音那麼差喔，這飯店不行」、「高音都沒放開唱，這隔音到底有多糟」、「請飯店改進，隔音也太差了，丹田都還沒出來作客呢」。

