A-Lin飯店直播唱歌遭投訴！「房間電話響起」她反應曝光
去年台東跨年演唱會備受好評，「天生歌姬」A-Lin神來一筆將那魯灣情歌改編為「那魯 one、那魯 two、那魯 seven eleven」，讓全場都笑翻之外，幽默風趣的談話，更是圈了不少粉絲，近來有網友PO出A-Lin過去在飯店開直播唱歌被房客投訴的影片，讓網友直呼：「她可能沒想過唱歌會被客訴」，此外，有不少人異口同聲點出A-Lin遭投訴的關鍵原因。
網友在Threads上PO出A-Lin過去在飯店直播的影片，只見她對著鏡頭深情款款獻唱著《不管幸福來了沒有》，即便隔著螢幕，依舊讓人聽得如癡如醉，沒想到剛好唱完時，房間電話突然響了，讓A-Lin驚慌失措的趕緊接電話了解狀況，過程中還頻頻向對方道歉，掛完電話後，只見A-Lin笑到無法自拔，接著尷尬表示： 「太大聲，被投訴，我的老天啊，真是不好意思，哎呦喂阿」。
影片曝光後，吸引近2萬粉絲按讚，紛紛留言： 「在飯店唱歌被投訴的A-Lin，投訴的客人現在不知道有沒有後悔呢」、「結果投訴的人現在買不到演唱會的票」、「幸好A-Lin沒有停止直播，大家才有辦法一起見證這種荒謬事」、「她真的不好意思到漲紅了臉」。
由於A-Lin並沒有唱太大聲，卻遭其他房客投訴，不少人點出原因： 「隔音那麼差喔，這飯店不行」、「高音都沒放開唱，這隔音到底有多糟」、「請飯店改進，隔音也太差了，丹田都還沒出來作客呢」。
更多中時新聞網報導
受川普軍事行動影響 李奧納多無緣親領沙漠棕櫚成就獎
開放獵捕獼猴 學者：應審慎評估
吸國際客、擴增規模 業界籲增專業民宿類別
其他人也在看
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 13
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
小嫻母親過世！奔醫院悲痛道別 登台演出喊話：妳女兒很棒
回顧事發當時，小嫻正處於學業與演出夾擊的忙碌時段。她一邊應付期末考，一邊籌備音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》，未料突然接獲父親通知，母親病危住進加護病房。她立即趕赴醫院，見證醫護人員奮力搶救的過程，「謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 17
韓國影帝安聖基過世享壽74歲⋯進食噎到昏迷六天仍回天乏術
韓國影帝安聖基5日過世，享壽74歲。他於12月30日在家中進食時不慎噎到昏倒，隨後被送往醫院急救，之後一直處於昏迷狀態，在加護病房接受治療，沒想到與死神搏鬥六天後仍回天乏術。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 30
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 5
阿妹台東跨年封神！律師讚「全台跨年晚會從此改寫」 4特色無人能打
由天后張惠妹親自操刀、擔任總導演的台東跨年晚會直接封神，成為全台最強跨年晚會，律師呂秋遠2日發文評論，指出這場在2025年年末登場的活動，已不再是公式化的跨年晚會，而是一場專屬台東、徹底改寫全台跨年想像的「演唱會」，讓跨年不再只是倒數與煙火，而是一段被好好陪伴、值得被記住的時間。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
青峰抱病去中國開唱「遭主辦威脅」！怒控5大罪狀：寫進死亡筆記本
蘇打綠主唱青峰日前前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》的演唱會嘉賓。不過他2日深夜列出主辦單位的5大罪狀，透露自己遭聯絡人出言威脅，「心疼齊姊承受更多」，更在文末寫到，「要把主辦寫進死亡筆記本。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
Jennie新年短髮鮑伯頭登封面！粉絲驚：這是于美人？
BLACKPINK成員Jennie近日以全新造型驚豔粉絲與時尚圈。《V Magazine》於1日曬出她最新封面，只見她一改招牌長髮，換上俐落短鮑伯頭，配上浮誇妝容與復古服裝，再度展現百變魅力。然而，有網友歪樓表示，有幾張照片讓人聯想到于美人與音樂製作人陳珊妮，「我以為是陳珊妮老師」、「一秒看成于美人」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 18 小時前 ・ 38
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 1 天前 ・ 11
吳申梅老公驚喜現身台下！罕見露出正面臉 低調力挺給愛妻支持
「金曲甜美女神」吳申梅（Gigi）近來喜事連連，新歌〈外家〉在 YouTube 上線後迅速突破百萬點閱，成績亮眼。昨（3 日）她再度登上《穿越紅人Show》5G 沉浸式懷舊演唱會舞台開唱，溫柔細膩的歌聲不只感動現場觀眾，也吸引她的香港總裁夫婿 Eric 低調現身力挺，愛相隨的畫面成為全場焦點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
陳明真化身「最暖媽祖」！ 曝10年前北港求子神蹟「每天都感謝註生娘娘」
陳明真這回飾演的「三媽」，走的是「暖心實力派」路線。她在片中化身為一位劇團團長，專門收養弱勢孩子，用藝術來傳遞正能量。陳明真笑說，導演不拍高高在上的神蹟，而是要拍出媽祖的「精神」，「我就像潛伏在社會裡的『媽祖』，默默守護大家，這種設定真的超有愛！」聊到電...CTWANT ・ 1 天前 ・ 16
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾
女星被爆是恐怖雙面人！「狂砸碗盤」命美乳女神蹲地收拾EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 36
豪門闊太全是假！香港性感女神破除閃嫁富商傳言 自揭未婚生3女真相
曾在80年代憑藉《烈火青春》與《唐朝豪放女》驚豔影壇的夏文汐，曾以大膽前衛的形象深植人心，當年傳出閃嫁富商黃冠博後，便隱居海外多年。沒想到60歲的她近期接受媒體人老友汪曼玲訪問時，竟語破天驚自爆這輩子從沒結過婚，大方坦承自己當年是未婚生子，震驚不少影迷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
扛《尋秦記》票房⋯古天樂驚傳病倒住院 睽違12年驚喜宣布來台
由古天樂、林峯、宣萱領銜主演的電影《尋秦記》，自上映以來橫掃港澳及中國大陸市場，票房連連創下影史新高。然而，在票房凱旋的背後，身兼總監製與男主角的古天樂卻驚傳因體力透支緊急住院。昨（2）日粉絲圈與影院現場紛紛傳出古天樂缺席活動的消息，引發全網對於這位「影壇勞模」身體狀況的高度關注。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 6
方志友早預言劉品言、連晨翔戀情 殺青問：你們要不要在一起啊？
連晨翔在《舊金山美容院》迎來人生轉彎處，童年留下的「英雄券」成了他重新相信生活的起點，也替全劇收下最溫柔的句點。隨著本週大結局登場，角色走向一次攤牌，甜與痛同時到位，讓追劇觀眾情緒被牢牢抓住。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 2
影帝愛女「元旦陳屍飯店」！79歲湯米李瓊斯首發聲
79歲好萊塢影帝湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）有過3段婚姻，並與第二任妻子育有2個孩子，不過，其中一名女兒維多利亞瓊斯（Victoria Jones），卻在今年新年第一天驚傳猝逝，震撼許多人。對此，維多利亞的家人也發表聲明回應了。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 21
郭彥均騙女兒沒搶到BABYMONSTER票！見不哭不鬧更心疼 親揭背後苦心
韓國女子團體BABYMONSTER日前在台北小巨蛋舉辦連續三天演唱會，引發大量粉絲搶票熱潮。藝人郭彥均2日在社群平台分享，自家女兒非常想看演唱會，為了讓女兒理解「很多事情不是都是應該有的」，他刻意隱瞞已買到門票的事實，讓女兒以為無法入場，沒想到女兒表現得既懂事又知足，讓郭彥均感動直呼：「她真的好乖。」陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 8