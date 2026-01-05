A-Lin飯店開唱慘被投訴！「驚慌反應全都錄」尬喊：哎呦威呀

A-Lin日前在台東跨年晚會演出備受好評。（圖／翻攝自A-Lin IG）





天后A-Lin日前在台東跨年晚會上演唱多首經典歌曲，瞬間將全場變成大型KTV現場，其中她改編歌曲《那魯灣情歌》的一幕更掀起不少話題，有網友就挖出A-Lin過去在飯店直播唱歌遭到隔壁鄰居投訴的影片，笑喊：「投訴的客人現在不知道有沒有後悔呢」。

近日有網友在Threads上發出一段A-Lin過去在飯店直播唱歌的影片，只見她帶著一邊耳機深情演唱，即便隔著螢幕，仍讓歌迷聽得入迷，豈料，她才剛唱完，房間電話就突然響起，讓她瞬間驚慌失措將電話接起，頻頻向對方道歉，最後大笑向粉絲告知情況，「太大聲，被投訴，我的老天啊，真是不好意思，哎呦喂。」

A-Lin驚慌失措接完電話後忍不住大笑。（圖／翻攝自Threads）

影片曝光後，吸引近66萬人瀏覽、2萬多人按讚，其中有網友表示：「看起來很小聲唱耶，飯店隔音不太行」、「她如果住我隔壁，是我會被投訴，我會一直大喊安口」，更有網友笑說，「應該是沒有投幣的關係」，同時感謝A-Lin沒有關閉直播，讓粉絲一同見證了這個有趣時刻。



