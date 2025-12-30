A-Lin首回台東跨年 Saya烤肉味伴唱

A-Lin第1次在台東唱跨年。台東縣政府提供



張惠妹（阿妹）今年回家坐鎮「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，今（12╱30）再公開原住民歌手陣容，由Saya、桑布伊、戴愛玲合體演繹「部落金曲」，此外還有首度回到台東跨年夜開唱的A-Lin，含金量爆表。

A-Lin坦言這次演出意義非凡，「我是第1次在台東唱跨年」。唱遍各地跨年舞台的她笑說在台東的感覺特別不一樣，「就是～唱完就可以回家了」。她分享：「台東對我而言是我的家、我的能量來源，因為台東這一片海一直都是我練唱的地方，所以我每次要出去外面看到海，就好像回到家一樣。」也因此多了一份安心與踏實。

此外，A-Lin也特別為台東航線班機錄製口播，被問是否有「一日空姐」的感覺，她笑說：「我比較不像空姐，我比較像是航空公司老闆。」展現回到家鄉的自在與幽默。

Saya。台東縣政府提供

東跨另一亮點「部落金曲」單元，Saya、桑布伊、戴愛玲彩排時就火花四射，Saya笑說只要有桑布伊在，什麼事都會變得很好玩，「簡單的舞他就一直不知道在忙什麼，比舞者還累」。

Saya形容回家心情很踏實，「每個舞台對歌手來說都是特別的，但回台東表演除了是回家，還會一直聞到烤肉味」。是否會有被部落長輩「檢視」的壓力？她笑說最怕的是演出後被招呼：「等下喝1杯喔！老人家酒量都很好。」

戴愛玲則形容這次合作根本是「部落限定慶典」，「第1次跟2位好朋友一起合作，還是我們愛的部落金曲，又唱又跳，默契感十足」。但也因太熟，常一個眼神就忍不住笑場，「相信我們能帶給大家很多歡樂跟驚喜，期待跟現場有好玩有趣的互動」。

