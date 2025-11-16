A-Lin驚喜現身丁噹演唱會！被問「會不會孤單」尷尬回應
歌手丁噹11月15、16日連續兩天在台北小巨蛋舉辦《夜遊 A Night Tour》演唱會，而在15日的首場演出中，丁噹特別邀請「金曲歌后」A-Lin一同「鐵肺」飆歌！隨著〈失戀無罪〉前奏響起，A-Lin從升降台驚喜登場，嗨翻全場歌迷。
丁噹當晚演唱〈你為什麼說謊〉、〈冷血動物〉、〈不是你的錯〉、〈跟自己說晚安〉、〈明白〉、〈一半〉等經典歌曲，相隔10年再度攻蛋的她，見到滿場歌迷相當感動，激動喊：「10年了，我回來了！」除了感謝第一次走進小巨蛋支持她的歌迷外，也特別向10年前就參與過小巨蛋演唱會的歌迷隔空擊掌致意，並向大家致歉：「很抱歉這10年只讓你們在KTV唱我的歌、在家聽我的聲音，久等了，我們終於見面了！」
自己一人與觀眾一起K歌已不夠，這次她特別邀請A-Lin一同飆歌，攜手合唱〈失戀無罪〉，互飆高音。A-Lin一開口就幽默說：「我剛剛才下班，你不覺得我很像空姐嗎？謝謝丁噹邀請我來演唱會，今天我是空姐的裝扮，歡迎有空可以來我的飛機坐一下！」讓全唱笑成一片。
接著兩人手牽手走向延伸舞台，丁噹問道：「一個人有時候會不會很孤單？」A-Lin幽默表示：「妳可以為我煮一碗湯嗎？我想要一層一層剝開的洋蔥湯」，隨後一起唱〈洋蔥〉。
演唱會尾聲，丁噹回首出道18年的心路歷程，謝謝所有歌迷的陪伴，也讓她睽違10年重返小巨蛋能兩場雙雙完售：「謝謝你們今天還有明天，讓演唱會坐滿滿！」接著丁噹也驚喜公布《夜遊》夜未眠巡迴演唱會，將於2026年4月18日前進高雄巨蛋開唱。
