A-Lin一句「那魯7-11」唱紅門市！官方幽默曬1照 打卡景點出爐

娛樂中心／蔡佩伶報導

「那魯灣7-11」成打卡景點。（圖／翻攝自臉書）

金曲天后A-Lin日前到台東唱跨年，不只實力派唱腔受到肯定，尤其是在舞台上搞笑主持，至今仍是網友討論的焦點，其中她即興哼唱意外讓位於新北的「那魯灣7-11」爆紅，如今小編也PO出新的打卡景點。

A-Lin跨年夜被點播《那魯灣情歌》時，在舞台上即興改編諧音梗「那魯two、那魯three...那魯 Seven Eleven！」，馬上成為2026年最新網路流行梗，然而，新北市烏來真有一間「那魯灣門市」，不僅讓店家爆紅，還搭上時事立刻將歌詞製成橫幅廣告。

從小編曝光的畫面可以看到，超商門口張貼出寫有歌詞字樣的橘色橫幅，還寫上「歡迎光臨！那魯灣門市」，幽默表示來到烏來要唱還要打卡，瞬間掀起網友的討論，「一定要配上A-Lin的歌聲才行」、「一直以為是在台東」，還有人敲碗A-Lin錄製廣告歌。

天后超強諧音梗！A-Lin（中間）跨年改編《那魯灣》變「7-11」。（圖／翻攝自Threads）

