A-Lin 台東跨年嗨出新高度！ 女星「火辣戰袍」差點被搶 她曝搞笑內幕

2026《台東跨年晚會 東！帶我走》話題十足，從舞台設計、演出節奏到藝人互動細節，討論聲量居高不下。其中最大關鍵之一，正是總導演身分曝光，由「妹神」張惠妹（aMEI）親自坐鎮操盤，不少觀眾在社群上直呼「細節真的不一樣」，除此之外，另一個被巨大亮點，則是 A-Lin 在舞台上的自然互動與聊天節奏。A-Lin 以機智、幽默且自在的談吐，成功拉近與現場觀眾的距離，被不少網友形容是「不靠用力，卻最有溫度」的存在，也成為本屆東跨最被討論的台上魅力之一。

A-Lin 跨年演出驚豔全場（圖／台東縣政府提供）

本屆跨年另一項打破慣例的安排，正是提前從下午就啟動的「音樂實驗場」。由有「微辣舞姬」之稱的 琟娜VERNA 率先登場開唱，從下午四點一路暖場，直到晚間跨年前再度登台，與 A-Lin 合體演唱兩人合作曲〈糾結重啟〉，她形容這樣的舞台安排「非常夢幻」，也讓她深刻感受到台東土地與觀眾帶來的溫度與人情味，「果然臺東的土會黏人，是真的！」。

琟娜VERNA 合作 A-Lin 跨年演出（圖／谷優娛樂提供）

天后 A-Lin 雖不管在東跨或任何舞台上都很chill、很幽默，但私下對琟娜VERNA嚴格、也很有愛，尤其這次東跨兩人彩排和工作時間都不一樣，但 A-Lin 永遠記得 琟娜VERNA 的通告時間，也不時關心和詢問，稱讚的時候也不吝嗇，她跟團隊觀賞 琟娜VERNA 彩排的畫面，驚艷地說：「哇！這個辣！我看今天大概又會多一波人被辣到！」，有趣的是，她居然想搶那套衣服穿，說：「這套衣服我喜歡～還是我演出穿她這套？」

琟娜VERNA 也分享，能在 aMEI 與 A-Lin 敬愛的姐們細膩又無微不至的照顧下完成演出，讓她在舞台上更加安心，也更能全力以赴。她直言，這次東跨不但沒有因為高強度演出感到疼痛，反而讓自己的「唱跳中二魂」被徹底點燃。

琟娜VERNA 熱唱為台東跨年揭開序幕（圖／谷優娛樂提供）

