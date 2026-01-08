A-Lin《那魯-7-Eleven》讓《東！帶我走》完勝全台跨年 專家曝殘酷真相

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

阿妹、A-LIin還有《那魯-one、那魯-two、那魯7-Eleven》，讓台東2026 跨年演唱會成為全台最大贏家。《東！帶我走》沒有主持人、沒有廣告、沒有政治人物、沒有電視台轉播，只在YouTube 直播，最高同時在線 28 萬人。《東！帶我走》不只贏了流亮，還贏走了所有人的心，更成為教科書等級行銷學教材。

A-Lin《那魯-7-Eleven》讓《東！帶我走》完勝全台跨年，專家曝殘酷真相以及成為教科書等級的行銷學教材。（圖／翻攝自三立新聞網）

《東！帶我走》名字取的好 有「靠山、心疼、願意、一起玩」的多重意義

《東！帶我走》的名字跳脫慣有的《2026＋城市＋跨年演唱會》舊風格。「單字東」將台東擬人化，有對一個人親切熟悉的意思。「帶我走」更有對喜歡的人，要求他帶我一起逃離現有固定環境的意思，有「靠山、依賴、請求、寵我、願意、一起玩」的多重意義。

阿妹宇宙號召力太強 超強卡司「把家鄉的聲音召喚回來」引共鳴

行銷專家精彩創意整合行銷總經理胡恒士分析，這場跨年並非一般拼盤式演唱會，而是由阿妹主動「把家鄉的聲音召喚回來」，從活動一開始就被定調為一場「回家團聚」而非商業表演。再加上罕見地集結多位實力派唱將，形成近年少見、幾乎等同個人演唱會等級的音樂密度。



更重要的是，活動徹底移除傳統跨年的痛點，也就是沒有主持人、沒有廣告、沒有官式致詞、沒有電視台節奏廣告干擾，讓觀眾得以長時間沉浸在不中斷的音樂體驗中。當「內容品質」與「體驗純度」同時被拉到極致，即使是免費，也會被視為「錯過會後悔」的高價值產品，並迅速在社群上廣為流傳。

行銷真正發生的那一刻 是在觀眾願意「接力玩下去」的瞬間

胡恒士表示，《那魯-one、那魯-two、那魯7-Eleven》這個梗之所以能爆紅，核心在於它完全不符合被設計好的行銷套路。它是一個即興、失控、沒有腳本的意外。現代觀眾對這種「真實瞬間」的敏感度極高。特別是鏡頭捕捉到阿妹當下的錯愕反應，這種未經修飾的情緒反而成為最強的內容放大器。



更關鍵的是，《那魯-7-Eleven》並不是封閉式笑點，而是一個可被延伸、接龍、模仿的開放結尾，使品牌、藝人、網友都能自然加入創作。當 7-11 官方快速回應、原唱本人也參與互動，一個舞台上的小意外，就被放大成跨平台、跨角色的社群狂歡。行銷真正發生的那一刻，並不在舞台上，而是在觀眾願意「接力玩下去」的瞬間。

《東！帶我走》的音樂品質、情感真實度、觀眾體驗「全面超標」

胡恒士分析，《東！帶我走》給行銷人上了一堂也殘酷、也重要的課：產品本質永遠大於任何包裝技巧。當內容本身夠好、價值歡樂體驗夠純，行銷反而會自動發生。這場演唱會沒有鋪天蓋地的宣傳話術，卻因為音樂品質、情感真實度與觀眾體驗全面超標，自然引爆口碑與轉傳。它證明了一件事：再多的行銷預算，都無法拯救平庸的產品。但一個真正打中人心的好內容，會逼著觀眾主動替你行銷。對行銷人而言，最該問的從來不是「怎麼包裝」，而是你手上的產品，值不值得被分享？

《娜魯-one、娜魯-two、娜魯-7-Eleven》這個梗 是「可以一起玩」的

《開一家會賺錢的餐飲店》暢銷書作者、行銷餐飲顧問作家林仁益。分析，「娜魯-one、娜魯-two、娜魯-7-Eleven」這個梗為什麼可以玩？因為它不是被設計來紅的，而是「可以一起玩」的。



1.「那魯」同時有：原住民語感、一點可愛、一點鬧、不用解釋，大家自動接上。這個梗「沒有上限」



2.今天是那魯-one、那魯-7-Eleven，明天可以那魯-宇宙、那魯-人生，人人都可以創作。



3.跨年＋慶典情緒，直接加倍放大。跨年本來就是情緒最高、願意分享「一起鬧」的時刻。這個好笑、溫暖、沒有攻擊性的梗，在這個時間點，不爆才怪。

《東！帶我走》會被寫進「行銷經典」 因為它狠狠打臉了三個舊時代迷思

林仁益點出《東！帶我走》可以被寫進「行銷經典」，還打臉三個舊時代迷思，行銷人可以偷學4件事。



迷思一：曝光一定要靠電視？

真相：價值觀對了，流量會自己找上門。



迷思二：一定要很多元素才熱鬧？

真相：刪到只剩核心，反而更好看。



迷思三：話題要靠設計？

真相：來賓突發奇想（A-Lin的娜魯-one….）、可以激起觀眾共鳴、願意參與，比設計一百個梗都有效。



行銷人可以偷學的 4 件事

1.品牌不是 Logo，是受眾願意選擇站在一起。

2.少即是多，真誠比精緻重要→原來的自己。（A-Lin）

3.觀眾不是受眾，是共創者，大家一起來，融為一體。

4.最強的行銷，是讓人願意幫你分享，還不覺得自己在幫忙。



這場《東！帶我走》，2026台東跨年演唱會證明了一件事，在一個什麼都很吵、什麼都想賣的時代，專注的把一件事做好，反而能得到最大參與，與現場觀眾、線上無限多的網友，一起回到跨年慶典的快樂初心。

▼【A-Lin跨年神改編! "那魯7-11】A-Lin跨年神改編! "那魯7-11"變洗腦神曲釣出小編 "那魯ONE"原唱是他! 于立成逗趣回"要收版稅"這是影音說明（影片來自YouTube－三立新聞網SETN頻道）

