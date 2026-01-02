A-Lin「那魯7-11」洗腦！樂團女主唱去年7月就唱過 網友湧入影片朝聖

娛樂中心／林昀萱報導

A-Lin「那魯7-11」洗腦！獨立樂團潛各白人主唱撒韻2025年7月就唱過。（合成圖／翻攝自雙方IG）

金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，把跨年晚會當成個人演唱會，飆唱13首歌曲，就連女星A-Lin、戴愛玲都來了，網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」，A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin大唱諧音梗「那魯one那魯two」，讓張惠妹都驚呆。不過這不是A-Lin原創，有網友發現獨立樂團潛各白人主唱撒韻2025年7月也發表過「那魯Seven Eleven」影片，吸引網友湧入朝聖。

在台東跨年晚會的即興互動橋段，12月31日下午就開喝的A-Lin超嗨，變成主持人金句連發，還有台下歌迷點歌，順口唱起《那魯灣情歌》。她先是唱出「那魯one」，張惠妹拿起麥克風蓄勢待發，沒想到A-Lin接連唱出：「那魯two、那魯three...那魯Seven Eleven！」還搞笑呼籲大家要換零錢，要換20元投幣，讓網友笑翻懷疑她小米酒不離身。該片段在社群平台瘋傳，不少網友被洗腦「那魯one、那魯two」的歌聲。

網友發現撒韻2025年7月就唱過「那魯7-11」。（圖／翻攝自撒韻IG）

有網友發現潛各白人女主唱撒韻在去年7月曾上傳一段「原住民的打招呼方式」影片，就唱了「那魯Seven Eleven」，跨年後許多人湧入影片朝聖「原唱」，這段影片獲得16.9萬讚，討論度破表。不過，撒韻在限時動態澄清這並非她原創，說自己早在高中就聽過，「不知道從哪裡聽來的7-11」，並感謝A-Lin再度帶來流量。

