A-Lin「那魯7-11」爆紅 台鐵跟風廣播：請留在原地

台東原住民天后A-Lin在跨年倒數前，將《那魯灣情歌》即興改唱成「那魯 One、那魯 Two，那魯 7-11」，意外成為全台熱議哏梗。事隔兩天，台鐵官方Threads也跟風推出「特殊廣播」，幽默喊話仍卡在「那魯 7-11」走不出來的旅客，「請留在原地，我們之後再去接您」，引發網友熱烈回應，也有人調侃「2026都多久了才發這個，台鐵真的很會誤點！」也有人敲碗表示想要訂購2027年跨年車票。

今（3）日，台鐵再度發文延續話題，表示「開往2026年的新自強號」即將在第三月台A側進站，尚未上車的旅客請儘速搭乘；至於仍困在「那魯One、那魯Two、那魯7-11」的旅客，則請繼續留在原地，「我們之後再來接您，謝謝各位。」台鐵也不忘順勢宣傳卡拉OK車廂，強調「不需要投幣」。

貼文一出再度引發網友熱議，留言五花八門，有人笑稱「2026都多久了才在發這個，台鐵真的很會誤點」、「餓了，有便當嗎？排骨的兩份謝謝」、「可以先預訂今年12/31往台東的車票嗎？」、「麻煩加開列車，至少15萬人還跳不出來」、「站長請問搭哪一班會比較快抵達2027的台東」，也有人感嘆「7-11 沒接住的流量，結果被台鐵接走了」。

掀起話題的「東！帶我走」跨年演唱會，由張惠妹擔任導演，以公司承包形式與中央、地方合作，演唱會音樂性豐富，運鏡與音響設備皆為專業等級，並由多位台東原住民歌手坐鎮，集結金曲卡司，當晚線上流量突破30萬，後續效益驚人。也有許多人挖出，「那魯灣 7-11」門市其實位於新北市烏來，而非台東，也有人衝去該門市合照留念。





新北烏來的那魯灣7-11門市。（圖／翻攝臉書）









