A-Lin「那魯7-11」隔2天才跟上 台鐵跟風被虧：果然很會誤點

生活中心／李紹宏報導

天后A-Lin在快年倒數前，將《那魯灣情歌》改唱成「那魯One、那魯Two，那魯7-11」。2天後，台鐵小編也跟風，在Threads發出「特殊廣播」，幽默喊話若還困在「那魯7-11」走不出來的旅客「請留在原地，我們之後再去接您」。對此，不少網友笑翻，直呼「2026都多久了才在發這個，台鐵真的很會誤點」！

台鐵官方粉專昨（2）晚才在Threads上跟風天后A-Lin。（圖／翻攝自Threads @tr_taiwan.railway）

台鐵小編在Threads上發揮創意，以廣播口吻發文表示，開往2026年的新自強號即將於第三月台A側發車，呼籲尚未登車的旅客加快腳步。

廣告 廣告

隨後話鋒一轉，小編打趣地說，若是因為中了A-Lin的毒，目前還困在「那魯One、那魯Two、那魯7-11」走不出來的旅客，「請繼續留在原地，我們之後再來接您」。

除了幽默回應時事，台鐵也不忘把握機會行銷自家觀光列車「環島之星」，順勢宣傳車上的卡拉OK設施，強調這台行動KTV「不用投幣」，歡迎大家上車安心點歌，盡情釋放想唱歌的慾望。

A-Lin在台東跨年晚會的逗趣反應，讓現場民眾笑翻。（圖／台東縣政府提供）

貼文曝光後，讓網友笑翻，「2026都多久了才在發這個，台鐵真的很會誤點」、「站長那個，搭過站了有逆行的車嗎，我要回2016」、「果然是台鐵，連這都誤點」、「請問那魯One轉那魯Two，需要走地下道還是天橋？我朋友說他迷路十年了」、「我明明沒在台東跨年阿，結果我居然被困在台東，還是要花20（元）才能走出來阿？」。

更多三立新聞網報導

高雄7小時內竟「溫差13度」！氣象粉專警告：今晚恐再來一次

不是台灣人！「陶朱隱園」17樓神秘買家曝光 11.1億高價拍板成交

不愧是護國神山！全球「最賺錢公司」排行榜 台積電名次曝光

神預言！27年前「2025未來報告」解密 CNN：這些竟精準命中

