A-Lin「那魯one之歌」是原住民內哏？她：高中就聽過

今年台東跨年晚會不僅表演水準被封為「全台最頂」，集結了張惠妹（aMEI）、A-Lin、戴愛玲、葛仲珊等重量級天后，被網民戲稱根本是跨年限定的「烈酒女團」，更意外誕生了令全台笑翻的經典名場面。其中A-Lin在台上即興唱出「那魯one、那魯two、那魯three，那魯seven eleven～」瞬間引起全場大笑，而A-Lin這段即興的「那魯seven eleven」歌詞，其實早有人在網路上唱過了，「原唱」獨立樂團「潛各白人」女主唱撒韻，事後也表示其實這段詞並非原創，而是高中時期就聽過、流傳已久的說法。





A-Lin「那魯one之歌」是原住民內梗？樂團主唱揭「洗腦歌詞」高中就在傳

A-Lin跨年當天在台上金句連發，被網友笑虧「是不是小米酒不離身」。（圖／台東縣政府提供）

台東跨年演唱會當晚互動橋段中，A-Lin狀態超嗨，從下午就「暖身」開喝，上台後直接切換成半主持模式。面對歌迷點播《那魯灣情歌》，她順勢即興改編，從「那魯one」一路唱到「那魯two、那魯three」，最後突然拋出一句「那魯Seven Eleven」，還搞笑補一句「記得換20元投幣」，讓一旁的張惠妹當場愣住，全場笑翻。相關片段在社群平台瘋傳，不少網友直呼被徹底洗腦，紛紛跟著哼唱，也有人笑虧A-Lin是不是「小米酒不離身」。

A-Lin「那魯one之歌」是原住民內梗？樂團主唱揭「洗腦歌詞」高中就在傳

撒韻（左）曾發布過一則影片關於原住民的打招呼手勢，歌詞與A-Lin唱的「那魯one」相同。（圖／翻攝自IG@sayun_crk）





隨著討論延燒，網友開始展開「原唱考古行動」，有人發現，早在2005年，原住民歌手大山（古勒勒．瑪達拉俄）發行的歌曲《一家人》中，就出現過「那魯one、那魯two、那魯three four five」的唱法，引來歌迷湧入其社群平台致敬。另一邊，樂團主唱撒韻也被點名，她曾在2025年7月上傳影片唱出「那魯Seven Eleven」，跨年後再度被挖出，吸引大量朝聖。對此，撒韻也幽默回應，表示這句話並非原創，而是高中時期就聽過、流傳已久的說法，「真的不知道最早從哪來」，並感謝A-Lin再度替這個哏帶來流量，也坦言自己一直很喜歡A-Lin的作品，連比賽都唱過她的歌。





