A-Lin「那魯one」影片爆紅！意外釣出超商、原唱回應了

金曲歌后A-Lin。（圖／翻攝自IG@lulin168）





台東跨年晚會由天后張惠妹親自擔任總導演，成功邀來金曲歌后A-Lin（黃麗玲）及本土天團玖壹壹同台演出。活動結束後，多段精彩片段在Threads上瘋傳，活動結束後，多段精彩片段在網路上瘋傳，其中最受矚目的，莫過於A-Lin在舞台上的即興發揮「那魯one~那魯two~」，事後超商和原唱也都回應了。

A-Lin即興改編「那魯seven eleven」 全場笑翻

在跨年（12月31日）當晚，A-Lin演唱《娜魯灣情歌》時，突然靈機一動改編歌詞，接連唱出「那魯one、那魯two、那魯three」，隨後更直接神來一筆變成「那魯seven eleven」，讓現場瞬間炸鍋。站在一旁的張惠妹原本準備接唱，卻在聽到這一句後當場愣住，轉頭看向A-Lin，傻眼神情全被鏡頭捕捉，觀眾則因為A-Lin的即興演唱笑聲不斷。

影片曝光網路瘋傳 7-ELEVEN神回覆趣味爆棚

這段影片曝光後迅速在社群平台掀起熱議，不少網友直呼「黃麗玲這狀態一定有喝」、「唱到那魯two的時候阿妹還愣了一下」。而這則影片也釣出7-ELEVEN出面回覆，並秀出了一張位於新北市烏來區的「那魯灣門市」的圖片，讓不少網友直呼「開門音樂要改A-Lin版本的吧」、「好適合當開門迎賓音樂」、「原來他們不是隨便唱的」。

意外釣出「原唱」回應

除了7-ELEVEN神回覆，連「原唱」也被網友神出來。歌手于立成（大山）於2005年的歌曲〈一家人〉，歌詞中也有「那魯one、那魯two、那魯three four five，一起高聲唱，快樂似天堂」，事後，他也親自在社群平台發聲，並笑稱「雖然我不知道她是不是因為聽到這首歌，但竟然有人提起，那我的版稅是不是可以借她多收一些」。



